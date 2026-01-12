Молдажиев проверил сборную Кыргызстана перед молодежным ЧМ по хоккею

Директор Госагентства физкультуры и спорта Казыбек Молдажиев посетил спорткомплекс "Алга" в Бишкеке, чтобы оценить тренировки национальной сборной, готовящейся к молодежному чемпионату мира по хоккею.

Турнир U-20 (IIHF Division III-B ) пройдет с 18 по 24 января на "Бишкек Арене". В соревнованиях примут участие команды Кыргызстана, Мексики, Люксембурга, Южно-Африканской Республики, Ирана и Гонконга.

Молдажиев пожелал спортсменам показать высокий уровень игры и стремиться к победе. Также обсуждалась готовность сборной с руководством дирекции "Жаштык", вице-президентом Федерации хоккея КР Эльзаром Болотбековым и главным тренером Алексеем Хакало.