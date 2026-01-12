Погода
"Барселона" победила "Реал" и выиграла Суперкубок Испании

- Самуэль Деди Ирие
"Барселона" вновь одержала победу над мадридским "Реалом", обыграв принципиального соперника со счетом 3:2 в финале Суперкубка Испании, который прошел на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити".

Героем матча стал Рафинья, оформивший дубль. Победный мяч бразильский вингер забил на 73-й минуте: его удар получился не самым удачным, однако мяч после рикошета от защитника Рауля Асенсио дезориентировал вратаря Тибо Куртуа и оказался в сетке ворот.

Концовка первого тайма выдалась крайне результативной - команды забили три гола в компенсированное время. Счет в матче на 36-й минуте открыл Рафинья, реализовав выход один на один. Уже в добавленное время Винисиус Жуниор восстановил равенство, эффектно обыграв нескольких защитников и прервав свою безголевую серию, длившуюся 16 матчей.

Спустя две минуты "Барселона" снова вышла вперед благодаря голу Роберта Левандовского, однако "Реал" успел сравнять счет еще до перерыва - отличился Гонсало Гарсия.

Во втором тайме игра носила напряженный характер, а решающий момент наступил после второго гола Рафиньи. На 76-й минуте в игру вышел Килиан Мбаппе, пропустивший полуфинал из-за проблем с коленом, однако француз не смог помочь мадридцам спасти матч.

В добавленное ко второму тайму время полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг получил красную карточку, но каталонцы сумели удержать победный счет.

Путь к финалу "Барселона" прошла, разгромив "Атлетик" Бильбао со счетом 5:0, тогда как "Реал" обыграл "Атлетико" - 2:1.

Президент Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лусан сообщил, что финал Суперкубка Испании 2027 года пройдет либо в Катаре, либо в Кувейте, поскольку Саудовская Аравия в тот год будет принимать Кубок Азии. Турнир вернется в Саудовскую Аравию в 2028 году и останется там как минимум до 2030 года.

В чемпионате Испании команды, не участвовавшие в Суперкубке, провели матчи очередного тура: "Эспаньол" сыграл вничью с "Леванте" (1:1), а "Райо Вальекано" дома обыграл "Мальорку" (2:1).

После 19 туров Ла Лиги "Барселона" лидирует в турнирной таблице, опережая "Реал" на четыре очка.


Теги:
футбол, Испания
