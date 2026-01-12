Погода
Нарынская ПЭС увеличивает мощность электросетей на 5 киловатт

- Светлана Лаптева
Нарынская ПЭС увеличивает мощность электросетей на 5 киловатт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, предприятие обслуживает 61,2 тысячи абонентов.

"Полное выполнение работ займет один-два дня. По техническим причинам увеличение мощности будет осуществляться поэтапно. Просим абонентов отнестись с пониманием", - говорится в сообщении.

Напомним, учитывая обращения жителей Нарынской области, проживающих в высокогорных и климатически сложных условиях, принято решение увеличить лимит в пиковые часы нагрузки с 189 тысяч 648 до 264 тысяч 312 киловатт-часов. В горных условиях электричества - вопрос выживания.


Теги:
Нарынская область, электричество
