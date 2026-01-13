В недавнем эфире Владимир Соловьев проанализировал внешнеполитические приоритеты России, проведя параллель с прямолинейным подходом Дональда Трампа. Обсуждая заявления американского лидера о претензиях на Гренландию и Венесуэлу, телеведущий отметил, что Москве следует проявлять аналогичную решительность в защите своих интересов.

Он подчеркнул, что стабильность в Центральной Азии и Армении является критически важной для безопасности страны, назвав эти регионы ключевой зоной влияния. По мнению Соловьева, возможные потрясения у ближайших соседей несут гораздо большую угрозу, чем конфликты в отдаленных точках вроде Сирии. Резюмируя, эксперт заявил о завершении периода политических игр и допустил использование силовых методов для защиты российских интересов в сопредельных государствах.