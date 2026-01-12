Житель Сузака задержан по подозрению в жестоком убийстве жены

Драмой завершился семейный конфликт в Джалал-Абадской области. По данным регионального УВД, 3 января 35-летний местный житель Д.Я. совершил явку с повинной, признавшись в убийстве своей 28-летней жены.

Следствие установило, что мужчина недавно вернулся из-за границы. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, он нанес женщине несколько смертельных ножевых ранений в область грудной клетки. На данный момент подозреваемый задержан и находится под стражей, проводятся необходимые следственные мероприятия.