Погода
$ 87.45 - 87.84
€ 101.57 - 102.42

Житель Сузака задержан по подозрению в жестоком убийстве жены

164  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Драмой завершился семейный конфликт в Джалал-Абадской области. По данным регионального УВД, 3 января 35-летний местный житель Д.Я. совершил явку с повинной, признавшись в убийстве своей 28-летней жены.

Следствие установило, что мужчина недавно вернулся из-за границы. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, он нанес женщине несколько смертельных ножевых ранений в область грудной клетки. На данный момент подозреваемый задержан и находится под стражей, проводятся необходимые следственные мероприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454310
Теги:
Сузакский район, убийство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  