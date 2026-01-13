Погода
$ 87.45 - 87.84
€ 101.57 - 102.42

17 арбитров из Кыргызстана вошли в список ФИФА на 2026 год

220  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ФИФА опубликовала обновлённый список международных арбитров на сезон 2026 года, в который вошли 17 представителей Кыргызстана. Включённые в перечень специалисты получили право обслуживать международные матчи под эгидой ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации (АФК) в течение года.

Согласно обновлённому реестру, Кыргызстан представлен шестью главными арбитрами, восемью ассистентами арбитров и тремя арбитрами по футзалу. Их включение в список стало результатом ежегодной оценки ФИФА, учитывающей профессиональный уровень, физическую готовность и работу судей на национальных и международных соревнованиях.

Арбитры ФИФА:

  1. Нурзатбек Абдыкадыров
  2. Зайниддин Алимов
  3. Алимардон Байназаров
  4. Вероника Бернацкая
  5. Медербек Тайычев
  6. Санжар Жакыпбеков
  7. Ассистенты арбитров ФИФА:
  8. Абдугани Абдукаримов
  9. Нуралы Абдунабиев
  10. Элдос Мурзабеков
  11. Канат Мырсабеков
  12. Шамиль Орозбеков
  13. Элдияр Салыбаев
  14. Исмаилжан Талипжанов
  15. Рамина Цой.

Арбитры по футзалу:

  1. Нурбек Арстанбек уулу
  2. Талантбек Раимбердиев
  3. Тимур Токтобаев.

Арбитры, включённые в список ФИФА, имеют право обслуживать международные турниры, континентальные соревнования и товарищеские матчи сборных и клубов. Список обновляется ежегодно и является важным показателем уровня развития судейского корпуса страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454314
Теги:
судья, футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  