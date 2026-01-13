17 арбитров из Кыргызстана вошли в список ФИФА на 2026 год

ФИФА опубликовала обновлённый список международных арбитров на сезон 2026 года, в который вошли 17 представителей Кыргызстана. Включённые в перечень специалисты получили право обслуживать международные матчи под эгидой ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации (АФК) в течение года.

Согласно обновлённому реестру, Кыргызстан представлен шестью главными арбитрами, восемью ассистентами арбитров и тремя арбитрами по футзалу. Их включение в список стало результатом ежегодной оценки ФИФА, учитывающей профессиональный уровень, физическую готовность и работу судей на национальных и международных соревнованиях.

Арбитры ФИФА:

Нурзатбек Абдыкадыров Зайниддин Алимов Алимардон Байназаров Вероника Бернацкая Медербек Тайычев Санжар Жакыпбеков Ассистенты арбитров ФИФА: Абдугани Абдукаримов Нуралы Абдунабиев Элдос Мурзабеков Канат Мырсабеков Шамиль Орозбеков Элдияр Салыбаев Исмаилжан Талипжанов Рамина Цой.

Арбитры по футзалу:

Нурбек Арстанбек уулу Талантбек Раимбердиев Тимур Токтобаев.

Арбитры, включённые в список ФИФА, имеют право обслуживать международные турниры, континентальные соревнования и товарищеские матчи сборных и клубов. Список обновляется ежегодно и является важным показателем уровня развития судейского корпуса страны.