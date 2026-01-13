Казахстанец вошёл в топ-20 этапа Кубка мира по лыжной акробатике

Сборная Казахстана по лыжной акробатике не сумела завоевать медали в первый день этапа Кубка мира, который проходит в американском Лейк-Плэсиде.

Лучший результат среди казахстанских спортсменов показал Шерзод Хаширбаев - чемпион Азиатских игр 2025 года в синхронных прыжках. Он набрал 87,07 балла и занял 17-е место, войдя в число 20 сильнейших участников этапа.

Остальные представители Казахстана расположились ниже в итоговом протоколе: Роман Иванов занял 25-е место, Асылхан Асан стал 27-м, Уланбакир Умурзаков финишировал 30-м, а Динмухаммед Райымкулов показал 33-й результат.

Победителем мужского турнира стал представитель Китая Ван Синьди. Серебряную медаль завоевал украинец Ян Гаврюк, бронзовую награду получил китаец Ци Гуанпу.

В женских соревнованиях победу одержала австралийка Даниэль Скотт. Серебро выиграла китаянка Сюй Мэнтао, бронза досталась американке Кайле Кун. Казахстанка Аяна Жолдас была заявлена на этап, однако на старт не вышла.

В понедельник в Лейк-Плэсиде мужчины и женщины вновь выступят в индивидуальных соревнованиях этапа Кубка мира по лыжной акробатике.