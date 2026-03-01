Погода
Трамп заявил о гибели верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News сообщил, что американская администрация рассматривает данные о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи как "достоверные". Глава Белого дома уточнил, что в Вашингтоне "считают его мертвым", хотя окончательные выводы будут сделаны после получения прямых визуальных подтверждений. По оценке Трампа, в ходе ударов была ликвидирована большая часть высшего руководства Ирана, принимавшего ключевые решения в стране. Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху также указал на наличие "множества признаков" исчезновения Хаменеи после совместной операции Израиля и США.

Эскалация конфликта началась утром 28 февраля, когда ЦАХАЛ при поддержке американских сил нанес серию массированных превентивных ударов по более чем 30 стратегическим целям. Атаке подверглись резиденция верховного лидера, президентский комплекс, объекты КСИР и ядерная инфраструктура в Исфахане. Дональд Трамп официально подтвердил участие вооруженных сил США в операции, назвав её целью полное устранение угроз со стороны иранского режима. Сообщается о трагическом инциденте в городе Минаб, где в результате удара по школе погибли 40 человек.

В ответ на атаку Иран спустя три часа произвел запуск ракет по территории Израиля и американским военным базам, расположенным в Катаре, ОАЭ, Бахрейне и Кувейте. На текущий момент официальный Тегеран не подтвердил смерть Хаменеи, однако в стране практически полностью отключен интернет. В самом Израиле объявлен режим чрезвычайного положения: отменены занятия в школах и введен запрет на массовые собрания. Обострение ситуации уже отразилось на мировой логистике - аэропорт Дубая приостановил рейсы, а хуситы заявили о возобновлении нападений на суда в Красном море.


URL: https://www.vb.kg/456049
Теги:
Иран, США, Дональд Трамп
