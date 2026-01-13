Погода
$ 87.45 - 87.84
€ 101.57 - 102.42

Кыргызстанские борцы заняли второе место на турнире "Yasar Dogu"-2026

280  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Кыргызстана успешно выступила на международном турнире по вольной борьбе "Yasar Dogu"-2026, который прошёл в турецкой Анталье с 8 по 11 января. По итогам соревнований кыргызстанские спортсмены завоевали 7 медалей: 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые.

Золотые медали выиграли Билол Шарип уулу (65 кг) и Залкарбек Табалдиев (70 кг). Серебро досталось Осконбаю Абдисаматову (65 кг) и Малику Шаваеву (86 кг). Бронзовые награды завоевали Баяман Керимбеков (57 кг), Рустамжан Кахаров (70 кг) и Адилет Маратбаев (79 кг).

В общекомандном зачёте сборная Кыргызстана заняла 2-е место, подтвердив высокий уровень подготовки спортсменов. Турнир имени Яшара Догу, Вехби Эмре и Хамита Каплана традиционно собирает сильнейших борцов мира и является важной проверкой перед международными соревнованиями.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454320
Теги:
вольная борьба, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  