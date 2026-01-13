Кыргызстанские борцы заняли второе место на турнире "Yasar Dogu"-2026

Сборная Кыргызстана успешно выступила на международном турнире по вольной борьбе "Yasar Dogu"-2026, который прошёл в турецкой Анталье с 8 по 11 января. По итогам соревнований кыргызстанские спортсмены завоевали 7 медалей: 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые.

Золотые медали выиграли Билол Шарип уулу (65 кг) и Залкарбек Табалдиев (70 кг). Серебро досталось Осконбаю Абдисаматову (65 кг) и Малику Шаваеву (86 кг). Бронзовые награды завоевали Баяман Керимбеков (57 кг), Рустамжан Кахаров (70 кг) и Адилет Маратбаев (79 кг).

В общекомандном зачёте сборная Кыргызстана заняла 2-е место, подтвердив высокий уровень подготовки спортсменов. Турнир имени Яшара Догу, Вехби Эмре и Хамита Каплана традиционно собирает сильнейших борцов мира и является важной проверкой перед международными соревнованиями.