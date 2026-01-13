"Реал Мадрид" увольняет Хаби Алонсо после 28 матчей

Руководство "Реала" приняло решение расстаться с главным тренером Хаби Алонсо после всего 28 матчей на посту наставника команды. Причиной увольнения стала серия разочаровывающих результатов, включая поражение 2:3 от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании - это был последний матч Алонсо на тренерском мостике "Реала".

За время работы Алонсо команда одержала 20 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Несмотря на неплохую статистику, игра команды ухудшилась в ключевых матчах, что и стало причиной увольнения.

Новым тренером назначен Альваро Арбелоа, ранее руководивший резервной командой "Реала". Он сразу приступает к обязанностям главного тренера, а клуб ставит целью стабилизировать результаты и сосредоточиться на выступлениях в национальных и европейских турнирах.