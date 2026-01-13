Погода
$ 87.45 - 87.84
€ 101.57 - 102.42

"Реал Мадрид" увольняет Хаби Алонсо после 28 матчей

311  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Руководство "Реала" приняло решение расстаться с главным тренером Хаби Алонсо после всего 28 матчей на посту наставника команды. Причиной увольнения стала серия разочаровывающих результатов, включая поражение 2:3 от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании - это был последний матч Алонсо на тренерском мостике "Реала".

За время работы Алонсо команда одержала 20 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Несмотря на неплохую статистику, игра команды ухудшилась в ключевых матчах, что и стало причиной увольнения.

Новым тренером назначен Альваро Арбелоа, ранее руководивший резервной командой "Реала". Он сразу приступает к обязанностям главного тренера, а клуб ставит целью стабилизировать результаты и сосредоточиться на выступлениях в национальных и европейских турнирах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454321
Теги:
тренер, футбол, Испания
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  