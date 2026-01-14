В 2025 году Госдеп США аннулировал более 100 тысяч виз

В 2025 году Государственный департамент США аннулировал более 100 тысяч виз иностранных граждан, из которых порядка 8 тысяч пришлось на студенческие визы.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, подчеркнув, что меры направлены на обеспечение безопасности страны и будут продолжены.

По данным Newsweek, количество аннулированных виз в 2025 году оказалось более чем в два раза выше показателя 2024 года, когда президентом США был Джо Байден. В Госдепе отметили, что такие меры являются частью системного подхода к контролю въезда иностранцев и поддержанию национальной безопасности.

Отмена виз и последующие депортации связаны с миграционной политикой президента Дональда Трампа. В рамках этой политики был ограничен въезд граждан из 12 стран, а для еще семи государств, включая Афганистан, Гаити, Иран и Йемен, введены дополнительные ограничения.

Кроме того, администрация Трампа сократила квоту на прием беженцев с 125 тысяч до 7,5 тысячи человек в 2026 году, что стало минимальным уровнем за всю историю программы.

Напомним, что Администрация американского лидера намерена перестроить промышленные склады в нескольких штатах под центры содержания нелегальных мигрантов с целью ускорения их депортации.

Источник: podrobno.uz