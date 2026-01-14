В Узбекистане обновили список запрещенных интернет-материалов

Верховный суд Узбекистана опубликовал обновлённый список (PDF) материалов, признанных как содержащие идеи экстремизма, терроризма и фанатизма (по состоянию на 10 января). Эти материалы запрещены к ввозу, производству, распространению и демонстрации в стране.

В список вошли около 1600 каналов, страниц и материалов, в том числе в социальных сетях Facebook (249), Instagram (265), YouTube (167), "Одноклассники" (36), TikTok (53), а также мессенджере Telegram (790). В списке также перечислены материалы в формате текста, аудио и видео на разных вебсайтах.

До этого список публиковался 2 сентября. Он включал более 1400 материалов.

Согласно закону о противодействии экстремизму, демонстрация, распространение и хранение материалов, включённых в список, запрещены, а доступ к ним должен быть ограничен.

Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, согласно Уголовному кодексу, является основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Верховный суд в своём обращении к гражданам и отдельно к родителям и молодым людям призвал их обходить стороной материалы в списке, чтобы не попасть в ловушку фанатизма, экстремизма и терроризма: "Ни в коем случае не допускайте, чтобы они разрушили ваши жизнь и мечты".

Источник: gazeta.uz