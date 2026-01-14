В Бишкеке обсудили водно-энергетическую безопасности страны

В Кыргызстане водная безопасность, устойчивость горных экосистем и изменение климата тесно взаимосвязаны, формируя комплекс вызовов, оказывающих влияние на формирование стока, биоразнообразие, продовольственную безопасность, энергетический сектор и благополучие населения в целом.

Учитывая стратегическую важность обеспечения водно-энергетической безопасности страны, в Бишкеке состоялась конференция: "Вода, горы и ледники Кыргызской Республики. Устойчивое будущее". Организаторами мероприятия выступили: КНУ им. Ж. Баласагына, ОФ "Green Energy", ЦЭИ "Ой Ордо", ОЮЛ " Зеленый Альянс Кыргызстана". Его целью стало продвижение интересов Кыргызстана, как ключевой горной страны региона и поставщика пресной воды, а также формирование регионального диалога по воде и климату на площадке республики.

Как отметил замминистра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Алмаз Мусаев, Кыргызстан – горная страна, не имеющая выхода к морю. Площадь республики составляет 199 900 кв. км – 0,13% от мировой суши. При этом КР входит в число 200 приоритетных экологических регионов планеты, где встречается около 2% мировой флоры и 3% мировой фауны.

"Роль горных экосистем заключается в том, что они формируют уникальные климатические условия, служат естественными "убежищами" для редких видов, обеспечивают вертикальную зональность: от пустынных степей до альпийских лугов и нивальных зон и являются ядром биоразнообразия Кыргызстана. Кроме того, имеющиеся на территории республики ледники – ключевой резервуар пресной воды обеспечивают питьевые ресурсы, орошение и функционирование гидроэнергетики. В 2024 году ледники и снежники были включены в перечень особо охраняемых природных территорий, защищаемых законом", - отметил чиновник.

Он рассказал, что распоряжением Кабинета министров КР от 1 марта 2022 года утверждена Дорожная карта по проведению Года охраны горных экосистем и климатической устойчивости и запущена национальная кампания "Зеленое наследие". В 2023 году Кабмином принято еще одно распоряжение, целью которого является не только успешное проведение национальной кампании "Зеленое наследие". Оно также нацелено на обеспечение экологической безопасности, улучшение окружающей среды и сохранение лесов для нынешнего и будущих поколений, предотвращение негативных последствий изменения климата и увеличение площади зеленых насаждений.

Мусаев также напомнил, что Кыргызстан выступил инициатором проведения в 2027 году глобального саммита "Бишкек+25", который станет важной вехой в международной горной повестке: "Саммит призван стать платформой, где будут обсуждены ключевые вызовы - таяние ледников, изменение климата, потеря биоразнообразия и устойчивость горных сообществ. Мероприятие позволит сформировать новые международные решения, укрепить сотрудничество горных стран и продвинуть интересы горных регионов на уровне ООН".

В свою очередь профессор, доктор экономических наук Гурас Жапаров обратил внимание на проблемы экономической оценки водных ресурсов в Центральной Азии. По его словам, опыт, исследования различных ученых, а также имеющиеся практики по совместному использованию водных ресурсов и вод распределения показывают, что существуют различные подходы в оценке ценообразования использования гидроресурсов: "Группа экспертов считает, что вода – это природный ресурс, соответственно должна иметь цену. Такой подход практикуется в ряде случаев, когда за использование воды идет оплата, в том числе (компенсация затрат) за гидротехнические сооружения, берегоукрепительные работы, экосистемные услуги и т.д. Данный механизм довольно часто встречается на практике многих стран в различном ее проявлении".

Он обратил внимание, что в мире существуют множество примеров трансграничного взаимодействия и опыт международного сотрудничества в водной сфере, в особенности использования крупных рек. В ряде случаев этот опыт имеет успешные тренды в реализации идеи совместного сотрудничества, в отдельных случаях он полностью идет в форме дебатов, а отдельные проявления имеют неразрешенный характер.

"Как отмечает эксперт из Китая Лю Цин, для обеспечения рационального распределения и эффективного использования водных ресурсов, сокращения и преодоления их дефицита необходимо внедрение рыночных механизмов водопользования через создание водного рынка на основе системы продаваемых прав на пользование такими объектами. В условиях рынка цена на воду должна быть многоуровневой (формироваться с учетом спроса), устанавливаться на основе полной себестоимости водоснабжения и включать прибыль водоснабжающих компаний. В цену на права пользования водными объектами следует включать стоимость на воду как на природный ресурс и трансакционные издержки за приобретение права пользования.

При изучении Водных кодексов стран нижнего течения (Казахстан, Узбекистан) мы видим, что для потребителей вода имеет стоимость и является как услугой, так и товаром, но как только переходят к использованию воды трансграничных рек, значит, она "Божественный дар", - отметил спикер.

Для рассмотрения вопроса экономических механизмов регулирования водно-энергетических вопросов в Центральной Азии, по мнению эксперта, необходимо исходить из складывающейся в сегодняшних реалиях ситуации:

- Токтогульское водохранилище работает в энергетическом режиме;

- накопление водных ресурсов к прохождению ОЗП происходит в вегетационный период;

- основной попуск воды из Токтогульского водохранилища производится в осенне-зимний период для выработки электроэнергии на ГЭС, тогда как ирригация необходима в период вегетации;

- влияние климатических изменений и продолжительные периоды маловодья;

- рост потребления электроэнергии в целом в Центральной Азии;

- отсутствие регионального рынка электроэнергии в ЦА, для решения вопроса ее дефицита в регионе.

"Принимая во внимание цены на рынке электроэнергии в Центральной Азии, которая составляет порядка $0,05 за кВт\ч, объем регулирования стока Токтогульского водохранилища в вегетационный период можно оценить в$32,5 млн из расчета 0,65 млрд кВт\ч на $0,05 за кВт\ч.

Данная компенсация способствовала бы сохранению водных ресурсов Токтогульского водохранилища до 0,8 млрд м3 посредством импорта электроэнергии. Также параллельно с данным экономическим механизмом можно рассматривать предложения таких известных ученных, как В. Духовный и Ш. Муминов, которые предложили введение термина "межгосударственный резерв воды" в водохранилище многолетнего регулирования, за услуги по обеспечению которого, владелец водохранилища получает плату", - поделился видением профессор.

Он рассказал, что с 2010 года наблюдается ежегодный естественный рост потребления электроэнергии, продолжительные маловодные циклы, при этом ежегодный расход воды Токтогульского водохранилища фактически составлял 14,0-14,5 млрд м3, что привело к снижению его объема воды.

"В целях недопущения сработки воды Токтогульского водохранилища до критического уровня и обеспечения энергетической безопасности страны в 2014 году Кыргызская Республика трансформировалась из страны-экспортера электроэнергии, в нетто-импортера.

Необходимо разделение фундаментальных понятий, таких как страны, регулирующие сток рек, страны транзита и страны-потребители.

Экономический анализ показал, что существуют проблемы, которые необходимо решать со всеми участниками водно-энергетического сотрудничества, в части согласования вопросов, как по возмещению, так и совместному сохранению водохранилищ в соответствующем состоянии с учетом рисков техногенного характера и природно-климатических бедствий.

Необходима выработка конкретных экономических механизмов в области водно-энергетического сотрудничества, что требует участия всех заинтересованных сторон с позиции более детальных взглядов на проблему.

Важно продолжить диалог в рамках центральноазиатского сотрудничества в водно-энергетической сфере путем применения лучших международных практик по компенсационным механизмам между странами "верховья и низовья". А также подойти к вопросу "оплаты" за использование воды и развивать в этом направлении доброжелательную политику с точки зрения экономических принципов сосуществования в данном регионе.

Нужно подсчитать объемы реальных затрат Кыргызской Республикой на регулирование, восстановление, создание гидротехнических инфраструктурных коммуникаций пропуска воды, а также определить роль и степень участия в этом вопросе соседних стран.

При формировании рыночных механизмов водных взаимоотношений необходимо понимание всех стран ЦА, что в глобальном масштабе и региональном контексте существует необходимость создания четкой архитектуры водно-энергетического сотрудничества. В области водных взаимоотношений речного или бассейнового характера важно создание более динамичного инструмента взаимоотношений между странами в части тарифной политики на воду исходя из спроса на энергетическом рынке", - подытожил Жапаров.

Ранее ректор КНУ им. Ж. Баласагына, доктор географических наук, профессор Догдурбек Чонтоев подчеркивал, что отсутствие экономических принципов межгосударственного водопользования является серьезной проблемой, как для Кыргызстана, так и для всей ЦА.

"Введя плату за услуги по подаче воды для собственных (внутренних) водопользователей, государства ЦА совершенно не учитывали рыночный механизм оплаты за воду, получаемую с территории соседних государств. Они используют ее, не возмещая никаких затрат Кыргызстану за обслуживание и эксплуатацию водохранилищ и других ирригационных сооружений межгосударственного использования, регулирующих сток рек и подающих воду в соседние государства, т.е. эти объекты обслуживаются и содержатся только за счет бюджета нашей республики.

При этом все водорегулирующие и водотранспортирующие сооружения, построенные более полувека назад, сегодня находятся в опасном техническом состоянии и представляют реальную угрозу разрушения, выхода из строя, что грозит катастрофой не столько Кыргызстану, сколько равнинным государствам, расположенным в низовьях рек – Узбекистану и Казахстану.

В природном отношении ЦА представляет собой единую территорию, единство которой обеспечивается, прежде всего, речными системами – Амударьей, Сырдарьей, Чу, Таласом. В такой ситуации только сообща, при долевом участии всех государств, может быть обеспечена надежная эксплуатация межгосударственных гидротехнических объектов, а, следовательно, и гарантированная подача воды", - говорил Чонтоев.