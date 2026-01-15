Минсельхоз КР предупреждает о новых требованиях к посевному материалу

В Кыргызстане в последние годы фиксируется рост оборота нелегального, некондиционного и контрафактного посадочного материала, что приводит к потерям урожая, распространению болезней растений и экономическому ущербу фермерским хозяйствам. Государство больше не может закрывать на это глаза - аграрная безопасность стала вопросом национальной продовольственной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В связи с этим, Министерством разрабатывается проект НПА, нормами которого предусматривается обязанность крестьян, хозяйств, агропредприятий, кооперативов при посадке любых сельскохозяйственных культур использовать только семенной и посадочный материал, имеющий сертификат качества и сертификат происхождения.

Министерство рекомендует сельхозпроизводителям уже сейчас:

• закупать семена и саженцы только у сертифицированных поставщиков;

• требовать у продавцов документы о качестве и происхождении;

• формировать у себя архив сертификатов на каждую партию посадочного материала.

В то же время министерство делает важное предупреждение: если фермеры не смогут подтвердить качество, сертификацию и происхождение используемых семян, они не могут получить предоставляемые государством льготы и меры поддержки.

Следует отметить, что в настоящее время государством: