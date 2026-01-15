В Китае запустили в небо первый туристический дирижабль

В Юэчэне, районе города Шаосин провинции Чжэцзян, недавно прибыл уникальный "воздушный гость", сообщает China Global Television Network. Дирижабль Xiangyun AS700, прозванный "воздушной белугой", был доставлен в Центр науки и технологий Цзяньшуй, став первым пилотируемым AS700, официально поступившим в Восточный Китай. Как сообщили представители Института исследований специальных транспортных средств при Корпорации авиационной промышленности Китая, это событие знаменует важную веху для коммерческого использования пилотируемых дирижаблей.

Новые возможности китайской авиации

AS700 полностью разработан институтом и является первым китайским пилотируемым дирижаблем, полностью соответствующим национальным требованиям летной годности. Дирижабль может перевозить до десяти пассажиров на расстояние до 700 километров. Длина дирижабля составляет 50 метров. Из-за его обтекаемой формы, напоминающая облако ему дали название "Сяньюнь", что переводится как "благоприятное облако".

"AS700 способен летать на низкой высоте с небольшой скоростью, с высоким уровнем безопасности и надежности", - отмечают разработчики.

Дирижабль обеспечивает обзор на высоте от 100 до 300 метров, позволяя пассажирам любоваться водными путями и живописными пейзажами региона Цзяннань. По словам специалистов, такой вид туризма открывает новые возможности для знакомства с местными достопримечательностями, недоступные обычными наземными маршрутами.

Подготовка к коммерческим полетам

В ближайшие месяцы дирижабль пройдет дополнительные тестовые полеты в Юэчэне для подготовки к коммерческому использованию. Планируется, что школа пилотов откроется для широкой публики уже в следующем году после получения всех необходимых сертификатов. В рамках подготовки обучаются первые три пилота AS700, которые затем обеспечат профессиональную поддержку будущих операций.

Цель проекта - создание комплексной промышленной цепи для пилотируемых дирижаблей и формирование экономической экосистемы для низкогорной авиации. Эксперты отмечают, что технологические инновации в этой сфере способны стимулировать рост экономики регионов с низкой плотностью городской застройки и способствуют расширению возможностей отечественного дирижаблестроения.

"Наш проект демонстрирует, как научные разработки могут быть преобразованы в реальные промышленные решения, открывая новые горизонты для туризма и экономики Китая", - подчеркнули представители института. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник:news.rambler.ua