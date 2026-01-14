Погода
Замира Акбагышева: У женщин Кыргызстана получается всё, за что они берутся

- Нина Ничипорова
Конгресс женщин Кыргызстана подвел итоги работы за прошлый год и наметил перспективы своей деятельности на 2026.

Конгресс женщин Кыргызстана объединяет более 500 тысяч активных, целеустремленных женщин, которые благодаря своей энергии, знаниям и душевной теплоте стремятся изменить мир вокруг в лучшую сторону, принести пользу своей стране и согражданам. Это - самая многочисленная и самая сплоченная в стране общественная организация. И, как сказала на встрече президент конгресса и его идейный лидер Замира Акбагышева, за минувший год его ряды пополнили еще более 50 тысяч активных женщин из всех уголков Кыргызстана. А это свидетельствует о его авторитете, влиянии, о женском единстве и консолидации вокруг тем, которые важны для каждой из женщин и для развития страны в целом. Конгресс по-настоящему стал перспективной платформой для взаимодействия тысяч женщин по всей стране и своего рода проводником важных государственных вопросов и идей.

Во встрече приняли участие представители дипломатического корпуса, международных организаций, сотрудничающие с конгрессом, женского бизнес-сообщества, женщины-лидеры разных профессий, в том числе из региональных филиалов конгресса. Конгрессменки рассказали о том, какие проекты и инициативы легли в основу их деятельности в прошлом году.

Основная задача организации - создать для кыргызстанок благоприятные условия для реализации их потенциала во всех сферах общественной жизни. К примеру, несколько лет назад в Бишкеке успешно при поддержке посольства Китая в Кыргызстане стартовал проект "Образованная женщина – образованная страна". Именно доступное образование, как сказала инициатор проекта Замира Акбагышева, это - первый шаг в борьбе с бедностью и бесправием, оно крайне важно и для независимости женщин и гендерного равенства. Как показывает жизнь, проект оказался очень востребованным, а потому его можно справедливо назвать бессрочным, он постоянно обновляется, так как в знаниях в разных сферах нашей жизни есть и всегда будет необходимость.

В рамках этого проекта конгресс при поддержке опять же посольства Китая и Всекитайской федерации женщин несколько лет назад открыл и хорошо оборудовал центр по подготовке мастеров швейного дела. За это время здесь прошли обучение и получили путевку в жизнь сотни молодых женщин, которые стали отличными мастерами, нашли прекрасную работу, а некоторые даже открыли свой бизнес. Как с гордостью сказала его руководитель, известность центра растет год от года. Прошлый год не стал исключением: к ним отовсюду приезжают женщины, желающие освоить востребованную во все времена профессию. Ради этой цели конгресс создал такой центр и помогает соотечественницам стать финансово независимыми.

Другим крупным направлением этого проекта стало открытие кабинета IT- технологий в Институте истории и регионоведения КНУ имени Жусупа Баласагына для студенток и для всех женщин, желающих освоить информационные технологии. В прошлом году во время V международного форума тюркских народов по прикладному искусству, в подготовке которого конгресс принимал самое активное участие, посол Китая Лю Цзянпин передала ноутбуки для открытия филиалов кабинета IT- технологий во всех областях. И сегодня там проводятся бесплатные курсы компьютерной грамотности.

Ещё одно направление деятельности Конгресса женщин Кыргызстана - работа с женщинами-предпринимателями. По словам Замиры Акбагышевой, в стране наблюдается всплеск предпринимательства. Более 40 процентов предприятий малого бизнеса в Кыргызстане находится под руководством женщин. Анализ ситуации показал, что женщины-предприниматели хотят не только объединяться, получать сведения друг о друге, информацию о мерах поддержки бизнеса, но и работать на международном рынке. И конгресс помогает им в этом. Во время поездок в Италию и Германию в составе кыргызской делегации и встреч с представителями бизнеса этих стран Замире Акбагышевой удалось наладить деловые контакты с компанией, производящей спортивную одежду под известным брендом "Macron". В Кыргызстане был проведен тендер по выбору производственного партнера. По его итогам был выбран швейный цех, где были изготовлены образцы спортивной одежды и отправлены в Италию для оценки качества и развития дальнейшего сотрудничества.

В октябре прошлого года в Бишкеке состоялся форум "Партнерство для устойчивого развития экономики", организованного Конгрессом женщин КР и женским сообществом Госкорпорации "Росатом". Этот диалог подтвердил, что женское партнерство - это мощный драйвер развития. Женщины Кыргызстана и России, эффективно используя свой профессиональный потенциал, готовы стать мощной движущей силой для устойчивого развития экономик двух стран. Как справедливо заметил глава Торгово-промышленной палаты Темир Сариев на последнем женском бизнес-форуме, "меня восхищает в наших женщинах умение определять приоритеты, смотреть вперед и видеть перспективы. Причем делают они это с присущей им повышенной ответственностью. Они смело идут в бизнес, несмотря ни на что, и работают на страну".

В конце октября прошлого года в Бишкеке прошла конференции по итогам Глобального саммита женщин в Пекине. Кстати, Замира Акбагышева представляла на нем женское сообщество нашей страны и рассказала о делах своих соотечественниц всему миру. А по возвращении воодушевленная итогами саммита глава конгресса провела конференцию, на которой участницы обсудили значимость этого международного события, выдвинутые на саммите направления по развитию мирового женского движения, в том числе в Кыргызстане. Во время диалога своим мнением по этому вопросу поделились Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Кыргызстане Лю Цзянпин, Постоянный координатор программы ООН в Кыргызстане Антье Граве, представитель структуры "ООН-Женщины" Сайед Садик, члены Конгресса женщин.

Женское движение активно развивается в стране благодаря деятельности Конгресса женщин Кыргызстана, который с момента создания – более 30 лет назад - занимается значимыми проблемами женского предпринимательства, гуманитарными, культурными, образовательными проектами. И тем самым способствует объединению всех для достижения конкретных показателей социально-экономического развития страны. То есть положительные результаты работы конгресса налицо, а в ближайшем будущем, думается, станут еще заметнее, если исполнительная власть будет поддерживать проекты, инициативы, предложения женского движения. А планы на этот год впечатляют.

- Наша страна в этом году председательствует в ШОС. Ежегодный саммит ШОС - заседание Совета глав государств-членов организации пройдёт в столице Кыргызстана в августе этого года. А перед этим в рамках председательства Кыргызской Республики в Шанхайской организации сотрудничества состоится форум женщин стран ШОС. И Конгресс женщин примет самое активное участие в его организации и проведении. И мы не подведем. Ведь у наших женщин получается все, за что они берутся, - обратилась к участницам встречи Замира Акбагышева. Аплодисменты стали ответом на эти слова.

- Стратегия нашего конгресса в этом году, как и в предыдущие, будет направлена на самореализацию женщин. Каждая из кыргызстанок хочет быть нужной, расти и развиваться. Если женщины хотят работать в бизнесе, - мы их поддержим. Поможем в переподготовке, трудоустройстве. Сохранение женского здоровья - тоже немаловажная проблема, с которой будем работать. Об этом говорили врачи, члены нашего конгресса. Главное, чтобы наши женщины чувствовали себя защищенными, знали, что мы все вместе олицетворяем добрую силу.

По словам Замиры Акбагышевой, в числе важных вопросов, которые находятся в поле зрения конгресса, - забота о женщинах старшего поколения, многодетных матерях, расширение международных контактов для создания проектов в поддержку женщин.

- Главная же наша цель – это объединение всех наших усилий, успешных проектов в общее единое русло в интересах каждой женщины нашей страны. Сила конгресса - в силе нашей женской солидарности, - считает президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева.


Теги:
бизнес, Китай, посольство, саммит, проект, женщины, конгресс
