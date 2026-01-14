Семеньо вывел "Манчестер Сити" к победе над "Ньюкаслом" в Кубке лиги

"Манчестер Сити" одержал выездную победу над "Ньюкаслом" со счётом 2:0 в первом матче полуфинала Кубка английской лиги. Одним из главных героев встречи стал Антуан Семеньо, который открыл счёт и подтвердил статус игрока для больших матчей.

Встреча прошла на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в среду, 14 января. Семеньо отличился во втором тайме после передачи Бернарду Силвы, завершив атаку точным ударом. Позже форвард мог оформить дубль, однако его гол был отменён после продолжительной проверки VAR.

Окончательный счёт был установлен в компенсированное время - на 99-й минуте отличился Райан Шерки, удвоив преимущество команды Пепа Гвардиолы.

Отметим, что в нынешнем сезоне Кубка лиги были изменены правила, благодаря чему Семеньо получил право выступать за "Манчестер Сити", несмотря на участие в турнире за другой клуб ранее. Данное нововведение вызвало недовольство главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау.

Главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола высоко оценил игру новичка, подчеркнув его результативность и умение решать исход ключевых матчей. Антуан Семеньо стал первым игроком клуба с 2009 года, забившим в двух стартовых матчах за команду.

Ответный матч состоится на стадионе "Этихад" в феврале.