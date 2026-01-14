Арман Царукян готов к боям в UFC, ожидая титульного шанса в легком весе

Арман Царукян заявил, что готов проводить бои в UFC даже без титульного пояса в легком весе. Армянский боец, снявшийся с поединка против Ислама Махачева в 2025 году, остаётся близким к титульному бою в 155 фунтов, но хочет оставаться активным.

Царукян недавно доминировал над Лэнсом Палмером на турнире Real American Freestyle и завоевал титул ACBJJ, победив Мехди Байдулаева, продемонстрировав навыки борьбы и грэпплинга.

В интервью на своём YouTube-канале Царукян сообщил, что готов сразиться за BMF-пояс, пока ждёт боя за титул в легком весе, потенциально против Пэдди Пимблетта или Джастина Гэйтжи. Он также выразил интерес к переходу в перьевой вес (145 фунтов) ради будущего титульного поединка.

Несмотря на трудности в UFC, Царукян сосредоточен на поддержании активности в Октагоне и подготовке к будущему чемпионскому бою.