Всего 2 дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30%

До завершения новогодней акции от Saima Telecom осталось всего 2 дня, чтобы обеспечить себя высокоскоростным интернетом и развлечениями на максимально выгодных условиях.

Почему стоит поторопиться?

Только до 15 января 2026 года (включительно) новые абоненты могут подключить комплексный пакет "Интернет + Интерактивное ТВ" со скидкой 30%. Стоимость абонентской платы в первые три месяца составит всего 850 сомов в месяц.

Что входит в пакет:

Стабильный интернет до 500 Мбит/с. Интерактивное ТВ нового поколения для всей семьи. 5 кинотеатров в одном: Доступ к топовым сервисам Etnomedia, Premier, Start, Wink и О!Кино.

Оборудование и подключение – в подарок!

Saima Telecom берет все расходы по установке на себя. Клиенты получают бесплатное подключение и современное оборудование (Wi-Fi роутер и ТВ-приставку) в ответственное хранение.

ВАЖНО: Количество комплектов оборудования на складах тает, а до конца приема заявок осталось всего 2 дня. Чтобы не упустить выгоду и провести остаток зимы с комфортом, стоит действовать прямо сейчас.

Успейте оставить заявку на подключение!

Сделать это можно любым удобным способом:

Онлайн: на сайте saimatelecom.kg; Мессенджеры: напишите в WhatsApp или Telegram по номеру 0708909000; Приложение: в "Мой О!" (раздел Saima Telecom); Лично: в любом магазине сети O!Store.

Не откладывайте на завтра то, что принесет уют в ваш дом уже сегодня. Осталось всего 2 дня!

Акция актуальна до 15.01.26 г. для новых абонентов (физ. лиц). Скидка действует первые 3 месяца. Оборудование предоставляется на ответственное хранение гражданам КР. Подробности на saimatelecom.kg. Лицензия ГАС при ГКИТиС КР №03-292-КР от 24.11.2003.