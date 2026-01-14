Всего 2 дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30%

До завершения новогодней акции от Saima Telecom осталось всего 2 дня, чтобы обеспечить себя высокоскоростным интернетом и развлечениями на максимально выгодных условиях.
Только до 15 января 2026 года (включительно) новые абоненты могут подключить комплексный пакет "Интернет + Интерактивное ТВ" со скидкой 30%. Стоимость абонентской платы в первые три месяца составит всего 850 сомов в месяц.
Saima Telecom берет все расходы по установке на себя. Клиенты получают бесплатное подключение и современное оборудование (Wi-Fi роутер и ТВ-приставку) в ответственное хранение.
ВАЖНО: Количество комплектов оборудования на складах тает, а до конца приема заявок осталось всего 2 дня. Чтобы не упустить выгоду и провести остаток зимы с комфортом, стоит действовать прямо сейчас.
Сделать это можно любым удобным способом:
Акция актуальна до 15.01.26 г. для новых абонентов (физ. лиц). Скидка действует первые 3 месяца. Оборудование предоставляется на ответственное хранение гражданам КР. Подробности на saimatelecom.kg. Лицензия ГАС при ГКИТиС КР №03-292-КР от 24.11.2003.