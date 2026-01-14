Погода
Парк "Евразия" принял больше 400 тысяч гостей за новогодние каникулы

За время новогодних каникул - с 20 декабря по 11 января - парк "Евразия" посетили свыше 400 тысяч человек. В праздничные дни он стал одним из самых популярных мест отдыха горожан, подтвердив свой статус открытого и бесплатного пространства для отдыха в любое время года.

Новогодняя программа строилась вокруг идеи доступного и семейного досуга. Все мероприятия и активности были бесплатными, благодаря чему тысячи семей смогли провести каникулы ярко и без лишних затрат.

Каждый день на сцене парка проходили концерты музыкантов и артистов, театрализованные и цирковые шоу, анимационные программы. Для детей работали домики мастер-классов, где можно было заняться творчеством, а также домики Деда Мороза - с живыми встречами, поздравлениями и фотографиями на память.

Одной из самых популярных зимних локаций стал открытый каток площадью 650 квадратных метров. Дополняла праздничную атмосферу ярмарка "Северное сияние" с угощениями и сувенирами.

Особый интерес у гостей вызвала этнокультурная юрта. Здесь проходили мастер-классы по сборке юрты и работе с войлоком, выступали манасчи и проводились культурно-просветительские встречи.

Парк "Евразия" напоминает: вход и участие во всех мероприятиях остаются бесплатными на постоянной основе. Новогодние декорации будут радовать посетителей до 1 февраля.

Справочно: АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, которая на частные средства реализует гуманитарные проекты, направленные на сохранение традиционных ценностей и развитие межнационального общения. "Евразия" поддерживает социально значимые инициативы, дает возможность представителям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного обмена. Одно из главных направлений - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов - образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных компаниях, медиашкола. Также проект "Евразия" - это профплатформы и форумы для преподавателей школ и вузов, гранты для журналистов и блогеров, поддержка проектов в области сохранения истории и культуры.


