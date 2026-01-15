В Иссык-Куль в 2026 году планируют выпустить 14,1 млн мальков

Департамент рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР представил детальный план по восстановлению биоресурсов главных высокогорных озер страны. Масштабная кампания по зарыблению проводится в рамках реализации указа президента от 10 июля 2023 года, установившего мораторий на промысловую добычу рыбы в акваториях Иссык-Куля и Сон-Куля.

Согласно утвержденному графику на 2026 год, популяция Иссык-Куля пополнится на 14,1 млн экземпляров молоди, а в озеро Сон-Куль планируется выпустить 3,5 млн мальков. Основной упор делается на воспроизводство наиболее ценных видов - иссык-кульской форели, карпа (сазана) и сига-лудоги. Все мероприятия согласованы с Институтом биологии Национальной академии наук КР, эксперты которого подтверждают: при наличии 26 видов рыб в Иссык-Куле искусственное пополнение запасов критически важно для сохранения экологического баланса.

Стоит отметить, что в предыдущие два года работа велась не менее интенсивно. Так, в 2024 году в оба озера суммарно было выпущено более 27 млн мальков, а в 2025 году этот показатель составил порядка 19 млн. Параллельно с зарыблением специалисты профильного департамента вместе с водолазами МЧС и экологической милицией МВД продолжают "зачистку" озер от браконьерских синтетических сетей. Системный подход, сочетающий запрет на вылов и активное воспроизводство, призван вернуть озерам их былое рыбное богатство.