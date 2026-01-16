Погода
Госдеп уточнил, какие визы перестанут выдавать США россиянам

- Светлана Лаптева
Госдепартамент США приостановит выдачу только иммигрантских виз гражданам России и еще 74 государств, сообщает РБК.

"Государственный департамент приостановит обработку иммиграционных виз из 75 стран, мигранты из которых получают недопустимо высокие социальные пособия за счет американского народа", - сказано в публикации в X.

В Госдепе подчеркнули, что заморозка будет действовать до тех пор, пока США не будут уверены, что новые мигранты "не будут жить за счет американского народа".

Двумя часами ранее телеканал Fox News сообщил, что США приостановят выдачу всех виз гражданам этих государств, однако позднее внес в материал исправления. Решение касалось только иммигрантских виз, говорится в исправленном материале.

По его сведениям, решение вступит в силу 21 января. Вместе с Россией ограничения коснутся Ирана, Ирака, Бразилии, Египта, Таиланда и других стран.

В 2025 году Госдеп США аннулировал более 100 тыс. иностранных виз, включая порядка 8 тыс. студенческих. Это более чем в два раза превышает число виз, аннулированных в 2024-м при администрации президента Джо Байдена.


URL: https://www.vb.kg/454392
Теги:
виза, США
