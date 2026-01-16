Министр культуры КР посетил университет музыки в Австрии

В рамках рабочего визита в Австрийскую Республику Министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбек Мамбеталиев посетил ряд ведущих культурных учреждений страны и провёл встречи с их руководством.

В частности, состоялись переговоры с ректором Университета музыки и исполнительских искусств Вены Ульрике Сих, а также с заместителем директора Всемирного музея Австрийской Республики Кристианом Шикльгрубером. В ходе встреч были обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества, обмена опытом, реализации совместных проектов и программ, а также подготовки и обучения молодежи в сфере культуры и искусства.

Министр отметил, что Кыргызская Республика и Австрийская Республика являются партнёрами с 1992 года, и подчеркнул важность сохранения и расширения культурных связей как неотъемлемой части двустороннего диалога. Особое внимание было уделено вопросам доступности культурных благ, развитию музейного и исполнительского искусства, поддержке творческой молодежи и внедрению современных технологий в сфере культуры.

Кыргызская сторона выразила заинтересованность в использовании австрийского опыта как источника лучших практик и подтвердила готовность к углублению сотрудничества, включая участие представителей двух стран в совместных культурных мероприятиях.

По итогам встреч стороны выразили взаимную признательность за конструктивный диалог и подтвердили стремление к дальнейшему развитию партнёрских отношений.