Южная Корея передаст Минздраву Узбекистана 100 машин скорой помощи

Южнокорейская компания DK Consultants поставит в Узбекистан 100 автомобилей скорой медицинской помощи. Соответствующая договоренность достигнута в ходе визита делегации во главе с заместителем министра здравоохранения Ф. Тошпулатовым.

В ходе переговоров обсуждались вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения и реализации перспективных проектов.

"В рамках встречи был подписан меморандум на сумму 7 миллионов долларов США о поставке 100 автомобилей скорой медицинской помощи за счет грантовых средств компании для дальнейшего совершенствования службы 103 в нашей стране", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Согласно договоренностям, закупка современных транспортных средств планируется в первом полугодии 2026 года.

Также в ходе встречи были обсуждены предложения по передаче в управление на основе государственно-частного партнерства клинической больницы номер 7 города Ташкента, а также по строительству современного лечебного корпуса в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре эндокринологии.

Принимающая сторона выразила удовлетворение активным участием в процессе трансформации медицины Узбекистана и заявила о готовности к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.

