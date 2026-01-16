Погода
$ 87.34 - 87.80
€ 101.57 - 102.42

Южная Корея передаст Минздраву Узбекистана 100 машин скорой помощи

247  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Южнокорейская компания DK Consultants поставит в Узбекистан 100 автомобилей скорой медицинской помощи. Соответствующая договоренность достигнута в ходе визита делегации во главе с заместителем министра здравоохранения Ф. Тошпулатовым.

В ходе переговоров обсуждались вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения и реализации перспективных проектов.

"В рамках встречи был подписан меморандум на сумму 7 миллионов долларов США о поставке 100 автомобилей скорой медицинской помощи за счет грантовых средств компании для дальнейшего совершенствования службы 103 в нашей стране", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Согласно договоренностям, закупка современных транспортных средств планируется в первом полугодии 2026 года.

Также в ходе встречи были обсуждены предложения по передаче в управление на основе государственно-частного партнерства клинической больницы номер 7 города Ташкента, а также по строительству современного лечебного корпуса в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре эндокринологии.

Принимающая сторона выразила удовлетворение активным участием в процессе трансформации медицины Узбекистана и заявила о готовности к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.

Источник: kun.uz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454396
Теги:
скорая помощь, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  