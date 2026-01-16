Бишкеку катастрофически не хватает машин скорой помощи

Критическая нехватка спецтранспорта в Бишкеке превратилась из застарелой проблемы в прямую угрозу национальной безопасности. На заседании Жогорку Кенеша 14 января 2026 года депутат Жаныбек Абиров озвучил тревожные цифры: после масштабной административно-территориальной реформы население столицы превысило 1,3 миллиона человек, а на линии выходят всего 35–40 экипажей. При такой нагрузке медики физически не успевают реагировать на обращения, что ставит под удар жизни тысяч граждан. Несмотря на рапорты о цифровизации, ключевым препятствием для спасения людей остается отсутствие элементарных "колес".

Особенно остро дефицит ощущается в приграничных селах, недавно вошедших в состав города, - Маевке, Пригородном и Нижней Ала-Арче. 23 апреля прошлого года парламентарий Пархат Тулендыбаев возмутился тем, что 50 тысяч жителей этих районов фактически отрезаны от экстренной медицины. "В большинстве случаев им сообщают, что свободных машин нет, и предлагают обратиться к бригаде в Нижней Ала-Арче или вызвать частную службу. Но заказ платной скорой обходится в 2 тысячи сомов, не считая медицинских услуг", - подчеркнул депутат, добавив, что имеющиеся машины часто простаивают из-за поломок или отсутствия топлива.

Ситуация, когда время ожидания врачей растягивается на часы, стала для кыргызстанцев трагической нормой. Еще 14 мая прошлого года депутат Бекмурза Эргешов заявлял о задержках в 2–3 часа, отмечая, что врачи нередко советуют пациентам добираться до больниц самостоятельно. "Случаются ситуации, когда врачи рекомендуют людям самим ехать в медучреждения. К сожалению, нередки случаи, когда люди умирают по пути в больницу", - констатировал он, предлагая закрепить мобильные бригады за конкретными районами.

Журналисты и эксперты пишут об этой беде из года в год, но автопарк службы "103" остается изношенным, а обещанные новые машины, которые должны были поступить еще год назад, так и не вышли на линии. Возникает закономерный вопрос: не связано ли такое пренебрежение государственным сектором с интересами частных клиник?

В условиях, когда наземный транспорт бессилен перед заторами расширившегося города, Бишкеку нужны революционные шаги. Если власти не способны обеспечить город автомобилями, возможно, пришло время пересадить реаниматологов на специализированные медицинские дроны. Беспилотники могли бы оперативно доставлять врачей и дефибрилляторы к пациентам в критическом состоянии, минуя многокилометровые пробки. В вопросах спасения жизни счет идет на минуты, которые городская служба скорой помощи сегодня безнадежно теряет в ожидании запчастей и бензина.