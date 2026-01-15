Экипаж под флагом Кыргызстана участвует в ралли "Дакар-2026"

В Саудовской Аравии продолжается чемпионат мира по ралли-рейдам Dakar Rally-2026, стартовавший 3 января в городе Янбу. Финиш гонки также запланирован в Янбу 17 января.

Под флагом Кыргызстана в престижном марафоне выступает экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова, представляющий заводскую команду Ford. Гонщики соревнуются на новом внедорожнике Ford Raptor T1+ №217 в цветах M-Sport Rally-Raid Team. Оба спортсмена заявлены на ралли по лицензиям Кыргызской Республики.

По итогам восьми этапов экипаж занимает 55-е место в общем зачете среди 80 команд. Наилучший результат был показан на третьем этапе, где представители Кыргызстана финишировали в первой десятке.

Ралли "Дакар" считается одним из самых сложных и престижных соревнований в мировом автоспорте, ежегодно собирая сильнейшие экипажи и ведущие заводские команды со всего мира.