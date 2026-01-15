Погода
Мясная оптовка уходит с Ошского рынка

127  0
- Светлана Лаптева
Оптовая торговая площадка по продаже мяса на Ошском рынке с 14 января 2026 года прекратила свою деятельность. Теперь вся оптовая реализация мяса перенесена в специализированный павильон "Чүйгүн", расположенный на базе животноводческого комплекса "Алтын-Така" в районе села Маевка.

Данная реорганизация проведена во исполнение специального постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики. Ключевая цель переноса - приведение торговли в соответствие с жесткими ветеринарными и фитосанитарными стандартами. Власти подчеркивают, что такие меры необходимы для обеспечения продовольственной безопасности и гарантии того, что население будет снабжаться исключительно качественными и проверенными продуктами питания.

Новый мясной терминал "Чүйгүн" представляет собой современный комплекс площадью 800 квадратных метров, полностью отвечающий санитарно-гигиеническим нормам. Инфраструктура объекта включает в себя собственный офис и лабораторию ветеринарной службы, карантинное хранилище, а также промышленную холодильную камеру площадью 90 квадратных метров и необходимые служебные помещения.

Это нововведение создаст более удобные и цивилизованные условия для предпринимателей и поставщиков из регионов. Отныне оптовая реализация мясной продукции в столице будет проходить в безопасной, чистой и строго упорядоченной среде, что исключает риски, связанные с хаотичной торговлей в неустановленных местах.


Теги:
Ошский рынок, мясо, Кыргызстан
