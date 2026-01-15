В соцучреждениях Бишкека прошли праздничные акции от "Евразии"

"Евразия Кыргызстан" и Евразийский центр русского языка устроили праздник в социальных учреждениях Бишкека.

Во время благотворительной акции детскому реабилитационному центру "Умут–Надежда", реабилитационному центру "Келечек" и муниципальному социальному учреждению "Умут үйү" была передана необходимая бытовая техника, а также свежие фрукты и другие продукты питания.

Для воспитанников социальных учреждений была организована культурная программа, в том числе театральное представление от учеников Евразийского центра русского языка, культуры и инклюзии, а также игровые и развлекательные активности для самых маленьких ребят.

Все переданные продукты питания предоставлены социальными магазинами "Евразия".

Цель инициативы - оказать практическую помощь соцучреждениям Кыргызстана, улучшить условия труда сотрудников, а также поддержать детей и тех, кто находится в сложной жизненной ситуации.