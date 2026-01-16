Погода
$ 87.34 - 87.80
€ 101.57 - 102.42

Посольство Ирана: Ни одна страна не потерпит беспорядков и поджогов

352  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Посольство Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике сделало заявление о недавних внутригосударственных событиях в Иране, а также злоупотреблениях и вмешательствах зарубежных акторов

В заявлении, в частности, подчеркивается, что "в Исламской Республике Иран мирные собрания в рамках внутреннего законодательства официально признаны и существует правовая база для выражения требований, критики и протестов. Однако недавние протесты экономического характера постепенно отклонились от своего первоначального курса и вследствие злоупотреблений и вмешательства зарубежных акторов, привели к насилию и нестабильности.

Эти события можно рассмотреть в четыре этапа:

Первый этап (28-31 декабря): Гражданские протесты

Демонстрации были мирными и ограничивались базарами и профсоюзами. Правительство незамедлительно провело переговоры с представителями профсоюзов и предпринимателями и выслушало их требования. Некоторые требования экономического характера были включены в повестку дня и демонстрации уступили свое место диалогу.

Второй этап (1-7 января): Насильственные акты протеста, но без оружия

Появились новые участники, и демонстрации переросли в насилие. Силы безопасности отреагировали с полной сдержанностью, чтобы предотвратить насилие. Этот этап все еще находился под контролем, но ознаменовал изменение характера демонстраций. Примеры подобных демонстраций очень часто встречаются в западных странах.

Третий этап (8-10 января): Вооруженные и террористические акты насилия

Было замечено проникновение в ряды демонстрантов вооруженных террористических элементов. Имея оружие, эти лица стреляли по полицейским и мирным жителям. Их целью было увеличение числа жертв, чтобы спровоцировать вмешательство Соединенных Штатов. Имеются документы, включая голосовые сообщения, свидетельствующие о том, что эти действия управлялись из-за рубежа, а участие Соединенных Штатов и Израиля в этом террористическом предприятии очевидно. Израильские СМИ утверждали, что на улицах Тегерана находились агенты Моссада, говорящие на персидском языке. Майк Помпео адресовал свое новогоднее поздравление иранскому народу, находящемуся на улицах, и агентам Моссада, находившимся рядом с ним. Те, кто умышленно запланировал убийство невинных людей в Иране, на наш взгляд, несут ответственность за это и должны признать свою вину. Иран рассматривает этот этап как продолжение двенадцатидневной войны с Израилем и Соединенными Штатами (июнь 2025 года). Мы будем преследовать эти преступления на всех инстанциях как на международных, так и на внутренних.

Четвертый этап (с 10 января): Под контролем

На этом этапе силы безопасности явились на место событий, где ими были задержаны множество террористов, имевших при себе оружие, признания которых будут обнародованы в ближайшее время. Согласно последним опросам, более 80 процентов нашего народа хотят остановить эти беспорядки и разобраться с ними. Только 30 процентов считают, что причиной этих инцидентов является экономический фактор, а более 70 процентов - иностранное вмешательство. А в понедельник, 12 января, иранский народ выразил свое неприятие и отвращение к насильственным и террористическим сионистско-американским протестным акциям, выйдя на миллионные демонстрации на улицах различных городов.

Расследования, проведенные на местах, указывают на масштабные разрушения, включая поджог около 200 магазинов в некоторых городах, нападения на 53 пожарные машины, 8 из которых были полностью выведены из строя, поджоги 180 машин скорой помощи, уничтожение 26 банков и 25 мечетей только в столице, а также нападения на 53 мечети по всей стране. Нападениям подверглись также правительственные здания, полицейские участки и государственное имущество, а у вооруженных террористов было изъято более 1300 единиц оружия. Эти поступки явно напоминают известные характерные способы поведения террористических групп".

В заявлении отмечается, что "западная поддержка насилия продолжается, несмотря на снижение его уровня. Западные страны, особенно Соединенные Штаты, обвиняют иранское правительство в применении насилия против вооруженных протестующих, в то время как тысячи людей ежегодно погибают от рук полиции в США, главным образом из-за расизма, и эта проблема всегда вызывала озабоченность у правозащитников и мирового общественного мнения.

В заключение подчеркиваем, что право на мирный протест общепризнано, но ни одна страна не терпит беспорядков, поджогов государственной собственности, терроризма и стрельбы по людям и сотрудникам органов правопорядка".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454420
Теги:
насилие, поджог, пожар, посольство, стрельба, терроризм
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  