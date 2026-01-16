Посольство Ирана: Ни одна страна не потерпит беспорядков и поджогов

Посольство Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике сделало заявление о недавних внутригосударственных событиях в Иране, а также злоупотреблениях и вмешательствах зарубежных акторов

В заявлении, в частности, подчеркивается, что "в Исламской Республике Иран мирные собрания в рамках внутреннего законодательства официально признаны и существует правовая база для выражения требований, критики и протестов. Однако недавние протесты экономического характера постепенно отклонились от своего первоначального курса и вследствие злоупотреблений и вмешательства зарубежных акторов, привели к насилию и нестабильности.

Эти события можно рассмотреть в четыре этапа:

Первый этап (28-31 декабря): Гражданские протесты

Демонстрации были мирными и ограничивались базарами и профсоюзами. Правительство незамедлительно провело переговоры с представителями профсоюзов и предпринимателями и выслушало их требования. Некоторые требования экономического характера были включены в повестку дня и демонстрации уступили свое место диалогу.

Второй этап (1-7 января): Насильственные акты протеста, но без оружия

Появились новые участники, и демонстрации переросли в насилие. Силы безопасности отреагировали с полной сдержанностью, чтобы предотвратить насилие. Этот этап все еще находился под контролем, но ознаменовал изменение характера демонстраций. Примеры подобных демонстраций очень часто встречаются в западных странах.

Третий этап (8-10 января): Вооруженные и террористические акты насилия

Было замечено проникновение в ряды демонстрантов вооруженных террористических элементов. Имея оружие, эти лица стреляли по полицейским и мирным жителям. Их целью было увеличение числа жертв, чтобы спровоцировать вмешательство Соединенных Штатов. Имеются документы, включая голосовые сообщения, свидетельствующие о том, что эти действия управлялись из-за рубежа, а участие Соединенных Штатов и Израиля в этом террористическом предприятии очевидно. Израильские СМИ утверждали, что на улицах Тегерана находились агенты Моссада, говорящие на персидском языке. Майк Помпео адресовал свое новогоднее поздравление иранскому народу, находящемуся на улицах, и агентам Моссада, находившимся рядом с ним. Те, кто умышленно запланировал убийство невинных людей в Иране, на наш взгляд, несут ответственность за это и должны признать свою вину. Иран рассматривает этот этап как продолжение двенадцатидневной войны с Израилем и Соединенными Штатами (июнь 2025 года). Мы будем преследовать эти преступления на всех инстанциях как на международных, так и на внутренних.

Четвертый этап (с 10 января): Под контролем

На этом этапе силы безопасности явились на место событий, где ими были задержаны множество террористов, имевших при себе оружие, признания которых будут обнародованы в ближайшее время. Согласно последним опросам, более 80 процентов нашего народа хотят остановить эти беспорядки и разобраться с ними. Только 30 процентов считают, что причиной этих инцидентов является экономический фактор, а более 70 процентов - иностранное вмешательство. А в понедельник, 12 января, иранский народ выразил свое неприятие и отвращение к насильственным и террористическим сионистско-американским протестным акциям, выйдя на миллионные демонстрации на улицах различных городов.

Расследования, проведенные на местах, указывают на масштабные разрушения, включая поджог около 200 магазинов в некоторых городах, нападения на 53 пожарные машины, 8 из которых были полностью выведены из строя, поджоги 180 машин скорой помощи, уничтожение 26 банков и 25 мечетей только в столице, а также нападения на 53 мечети по всей стране. Нападениям подверглись также правительственные здания, полицейские участки и государственное имущество, а у вооруженных террористов было изъято более 1300 единиц оружия. Эти поступки явно напоминают известные характерные способы поведения террористических групп".

В заявлении отмечается, что "западная поддержка насилия продолжается, несмотря на снижение его уровня. Западные страны, особенно Соединенные Штаты, обвиняют иранское правительство в применении насилия против вооруженных протестующих, в то время как тысячи людей ежегодно погибают от рук полиции в США, главным образом из-за расизма, и эта проблема всегда вызывала озабоченность у правозащитников и мирового общественного мнения.

В заключение подчеркиваем, что право на мирный протест общепризнано, но ни одна страна не терпит беспорядков, поджогов государственной собственности, терроризма и стрельбы по людям и сотрудникам органов правопорядка".