Погода
$ 87.34 - 87.80
€ 101.57 - 102.42

Денис Петрашов взял серебро на турнире в США

355  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пловец из Кыргызстана Денис Петрашов стал серебряным призёром международного турнира Pro Swim Series, который проходит в городе Остин (штат Техас, США).

Соревнования на дистанции 100 метров брассом состоялись 14–15 января. В предварительных заплывах Петрашов показал второе время и уверенно квалифицировался в финал. Финальный заплыв прошёл ранним утром 15 января, где кыргызстанский спортсмен финишировал с результатом 59,55 секунды, заняв 2-е место и завоевав серебряную медаль.

Победителем заплыва стал представитель США Матиас Ван, показавший результат 59,45 секунды.

Отмечается, что этап Pro Swim Series в Остине собрал большое количество сильнейших пловцов мира и рассматривается как важный этап подготовки к Олимпийским играм 2028 года. В турнире принимают участие олимпийские чемпионы из США, сборная Франции основным составом во главе с Леоном Маршаном, а также команда Казахстана, которая направила в США девять спортсменов для соревнований и дальнейших тренировок.

В рамках турнира Денис Петрашов также планирует выступить на дистанциях 50 и 200 метров брассом.

По словам представителей тренерского штаба сборной Кыргызстана, участие в подобных международных стартах имеет ключевое значение для повышения уровня подготовки спортсмена, а со стороны Государственного агентства по делам физической культуры и спорта обещана поддержка для продолжения тренировочного процесса в США.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454422
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  