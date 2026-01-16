Денис Петрашов взял серебро на турнире в США

Пловец из Кыргызстана Денис Петрашов стал серебряным призёром международного турнира Pro Swim Series, который проходит в городе Остин (штат Техас, США).

Соревнования на дистанции 100 метров брассом состоялись 14–15 января. В предварительных заплывах Петрашов показал второе время и уверенно квалифицировался в финал. Финальный заплыв прошёл ранним утром 15 января, где кыргызстанский спортсмен финишировал с результатом 59,55 секунды, заняв 2-е место и завоевав серебряную медаль.

Победителем заплыва стал представитель США Матиас Ван, показавший результат 59,45 секунды.

Отмечается, что этап Pro Swim Series в Остине собрал большое количество сильнейших пловцов мира и рассматривается как важный этап подготовки к Олимпийским играм 2028 года. В турнире принимают участие олимпийские чемпионы из США, сборная Франции основным составом во главе с Леоном Маршаном, а также команда Казахстана, которая направила в США девять спортсменов для соревнований и дальнейших тренировок.

В рамках турнира Денис Петрашов также планирует выступить на дистанциях 50 и 200 метров брассом.

По словам представителей тренерского штаба сборной Кыргызстана, участие в подобных международных стартах имеет ключевое значение для повышения уровня подготовки спортсмена, а со стороны Государственного агентства по делам физической культуры и спорта обещана поддержка для продолжения тренировочного процесса в США.