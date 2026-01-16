Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor

O!Store продлил горячую новогоднюю акцию вместе с Honor.

Десятки счастливчиков уже с подарками

Десятки покупателей по всей стране уже унесли домой не только новенькие смартфоны Honor, но и бесплатные телевизоры, вторые смартфоны, смарт-часы и другие крутые подарки.

Многие из них признаются: "Пришли за телефоном, а ушли с настоящим подарком для всей семьи – телевизором!".

Гарантированный подарок каждому

Принцип акции остается неизменным: без подарка не уйдет никто! При покупке любого смартфона Honor вы моментально получаете гарантированный бонус. Это идеальный шанс:

Обновить свой гаджет на технологичный Honor (рассрочка всего от 1067 сомов в месяц). Сразу получить второй ценный подарок, который можно вручить близким.

Как стать следующим счастливчиком?

Акция продлена и действует до 31 января 2026 года. Но помните: подарки разлетаются очень быстро.

Бонус для экономных: Не забудьте про подписку O!Prime (90 дней бесплатно в приложении "Мой О!"). Оплачивайте покупку картой Visa Cashback O!Bank и возвращайте 2% кешбэка. Карту можно оформить в O!Store за пару минут.

Акция действует в сети O!Store с 15.01.26 до 31.01.26. Количество товара и подарков ограничено. Подробности на ostore.kg. ООО "НУР Телеком" Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: №16-0062-КР, №16-0063-КР. ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лицензия НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017 г. ОАО "О!Банк" Лицензия НБКР №044 от 17.09.2024 г.