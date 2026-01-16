В Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве

В Чуйской области задержан подозреваемый по делу о гибели жителя села Таш-Добо. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 15 января в милицию поступило сообщение об обнаружении безжизненного тела мужчины 1973 года рождения. На место выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, накануне, 14 января, в доме погибшего происходило застолье, в котором участвовали он сам, женщина 1971 года рождения, мужчина 1993 года рождения и их знакомый по имени З.

Следствие установило, что во время возникшего конфликта двое участников получили телесные повреждения. Женщина была доставлена в городскую клиническую больницу №4 Бишкека. Тело мужчины направлено в морг для установления характера телесных повреждений. Подозреваемый водворен в ИВС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.122 УК КР. Следственные действия и экспертизы продолжаются.