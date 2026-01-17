Узбекистан развернул подразделение беспилотников Bayraktar на границе

Узбекистан значительно усилил систему охраны государственной границы, внедрив в эксплуатацию подразделение, оснащенное турецкими беспилотными летательными аппаратами Bayraktar. Об этом в ходе заседания Совета безопасности под руководством президента Шавката Мирзиёева сообщил председатель Службы государственной безопасности (СГБ) Баходир Курбонов. По словам главы ведомства, техническое переоснащение коснулось не только авиации: на данный момент почти половина протяженности госграницы (42%) охвачена системами видеонаблюдения, а вдоль рубежей проложено более 1,1 тысячи километров оптоволоконных линий связи. На сегодняшний день пограничные войска практически полностью укомплектованы вооружением и бронетехникой, а обеспеченность электронно-оптическими приборами достигла 78%.

Параллельно с укреплением наземных границ СГБ реорганизовала систему безопасности в авиационной сфере. Под охрану ведомства перешли международные аэропорты страны, для чего была обновлена бригада "Лочин", получившая около сотни единиц новой спецтехники. После успешного внедрения новых протоколов безопасности в аэропортах Ташкента, данная практика в течение 2026 года будет масштабирована на все аэровокзалы республики. Принятые меры уже позволили в полтора раза снизить статистику нарушений на границе, при этом эффективность изъятия контрабандных ценностей выросла на 20%.

В докладе также был сделан акцент на противодействии ключевым угрозам, среди которых лидируют терроризм, наркотрафик и коррупция. Глава СГБ сообщил, что за минувший 2025 год спецслужбы предотвратили 11 попыток организации терактов как внутри страны, так и за ее пределами. Однако ситуация с незаконным оборотом наркотиков демонстрирует тенденцию к обострению: объем изъятых веществ за год вырос с 1,7 до 3,6 тонны, а количество выявленных подпольных лабораторий увеличилось вдвое. Особое внимание уделяется борьбе с синтетическими наркотиками и психотропными веществами, объемы конфискации которых исчисляются сотнями килограммов и миллионами доз.

Внутренняя безопасность страны также укрепляется через борьбу с должностными преступлениями. За 2025 год антикоррупционные меры привели к увольнению 1083 госслужащих, при этом 661 человек был привлечен к уголовной ответственности за взяточничество и превышение полномочий. Таким образом, комплексная модернизация силовых структур Узбекистана направлена на создание многоуровневого барьера против внешних и внутренних вызовов.