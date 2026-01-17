Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 101.22 - 102.22

В Кыргызстане запустили онлайн-платформу для племенных хозяйств

160  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве сельского хозяйства КР разработали и внедрили "Единую систему учета и регистрации племенных хозяйств и пунктов искусственного осеменения". Этот цифровой проект призван избавить фермеров от бумажной волокиты и создать прозрачный рынок высокопродуктивного скота. Теперь владельцы хозяйств могут через интернет подавать заявки на присвоение или подтверждение племенного статуса, а также получать официальные электронные сертификаты, не посещая госучреждения.

Новая платформа полностью автоматизировала процесс оценки работы хозяйств, исключив человеческий фактор и субъективность. Ключевым элементом системы стал единый электронный реестр: в нем в режиме реального времени отображается информация обо всех сертифицированных субъектах и пунктах осеменения. Это дает возможность животноводам из любого региона страны оперативно находить качественное племенное семя и услуги специалистов, что напрямую влияет на улучшение генофонда и продуктивность скота в республике.

Помимо удобства для частного бизнеса, система служит стратегическим инструментом для государства. Единая цифровая база позволяет анализировать состояние племенного дела, внедрять современные селекционные решения и повышать эффективность всей отрасли. По мнению разработчиков, создание такой технологичной среды сделает кыргызстанское животноводство более конкурентоспособным на региональном рынке, обеспечивая фермеров надежными данными и доступом к передовым методам воспроизводства животных.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454431
Теги:
ветеринария, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  