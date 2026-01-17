В Кыргызстане запустили онлайн-платформу для племенных хозяйств

В Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве сельского хозяйства КР разработали и внедрили "Единую систему учета и регистрации племенных хозяйств и пунктов искусственного осеменения". Этот цифровой проект призван избавить фермеров от бумажной волокиты и создать прозрачный рынок высокопродуктивного скота. Теперь владельцы хозяйств могут через интернет подавать заявки на присвоение или подтверждение племенного статуса, а также получать официальные электронные сертификаты, не посещая госучреждения.

Новая платформа полностью автоматизировала процесс оценки работы хозяйств, исключив человеческий фактор и субъективность. Ключевым элементом системы стал единый электронный реестр: в нем в режиме реального времени отображается информация обо всех сертифицированных субъектах и пунктах осеменения. Это дает возможность животноводам из любого региона страны оперативно находить качественное племенное семя и услуги специалистов, что напрямую влияет на улучшение генофонда и продуктивность скота в республике.

Помимо удобства для частного бизнеса, система служит стратегическим инструментом для государства. Единая цифровая база позволяет анализировать состояние племенного дела, внедрять современные селекционные решения и повышать эффективность всей отрасли. По мнению разработчиков, создание такой технологичной среды сделает кыргызстанское животноводство более конкурентоспособным на региональном рынке, обеспечивая фермеров надежными данными и доступом к передовым методам воспроизводства животных.