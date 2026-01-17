На границе Кыргызстана пресечен ввоз 22 тонн кормовой соли из Узбекистана

На кыргызско-узбекском участке государственной границы в пункте ветеринарного контроля "Достук" инспекторы заблокировали ввоз крупной партии соли, предназначенной для скота. Груз весом 22 тонны следовал из Узбекистана, однако не прошел проверку на соответствие нормам безопасности. В ходе досмотра специалисты выявили грубые нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Основной причиной задержания стало несоответствие ветеринарных сопроводительных документов установленным стандартам, что делает невозможным подтверждение качества и безопасности продукции.

По результатам проверки инспекторы ветеринарного контроля вынесли постановление о запрете на ввоз товара. Был составлен официальный акт о возврате, после чего весь объем продукции был отправлен обратно отправителю в Узбекистан через тот же пункт пропуска. Усиление контроля на границе проводится в рамках обеспечения эпизоотического благополучия Кыргызстана и строгого соблюдения регламентов Таможенного союза.