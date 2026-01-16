Погода
Мэрия Бишкека: Максимальная цена на мясо не должна превышать 680 сомов

В городе Бишкек на постоянной основе проводится контроль за ценами на социально значимые продовольственные товары, в том числе на говядину и баранину, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Контроль за ценами проводится во исполнение приказа Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики от 7 августа 2025 года № 140 "О введении временного государственного регулирования цен на мясо (говядина и баранина, кроме бескостного)".

В рамках данной работы Свердловская, Первомайская, Ленинская и Октябрьская районные администрации совместно с представителями Службы антимонопольного регулирования, ветеринарной службы, налоговых органов и других уполномоченных структур регулярно проводят рейдовые и мониторинговые мероприятия на рынках и в торговых точках города.

Проверки проводятся на рынках ТРК "Ош базары", "Орто-Сай", "Аламедин", "Дордой", "Азиз", а также в торговых сетях "Маркеты", "Глобус", "Азия" и других объектах торговли.

В ходе мониторинга с предпринимателями и реализаторами проводится разъяснительная работа о недопустимости необоснованного повышения цен и необходимости соблюдения установленных предельных розничных цен. Особое внимание уделяется соблюдению максимальной стоимости говядины и баранины в размере не выше 680 сомов за килограмм.

Также рассматриваются меры по расширению торговли мясной продукцией по социально значимым ценам, включая выделение торговых мест без посредников и открытие дополнительных точек реализации.

Сообщаем, что в связи с прекращением с 14 января 2026 года оптовой торговли мясной продукцией на Ошском рынке, на территории скотного рынка "Алтын-Така" начал работу новый мясной павильон "Чүйгүн", предназначенный для оптовой реализации мяса и полностью соответствующий санитарным и ветеринарным требованиям. В настоящее время оптовая торговля мясной продукцией осуществляется в павильоне "Чүйгүн".

Вместе с тем, реализация мяса по розничным ценам осуществляется на той же территории в розничном павильоне "Таза адал эт", где жители района могут приобрести качественную и безопасную мясную продукцию.

Актуальные оптовые цены на мясо: баранина - 640–680 сомов, говядина - 640–680 сомов, конина - 540–560 сомов. Розничные цены - от 660 сомов.

Отметим, что рейдовые мероприятия и мониторинг цен проводятся на регулярной основе".


