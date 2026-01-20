"Магазины "Евразия" могут стать мостом между селом и городом"

Фермерский труд - это не только про умение вырастить урожай, но и про извечную головную боль, как его выгодно продать. Сегодня цена на картофель в регионах колеблется в районе 20–30 сомов. Казалось бы, продукт есть, спрос тоже, но цепочка между полем и прилавком остается крайне хрупкой. Экс-глава айыл окмоту Акылбек Дононбаев убежден, что пришло время государству взять на себя роль активного игрока, а не просто наблюдателя. По его мнению, основная задача крестьянина пахать и сеять, а не стоять сутками на рынке, пытаясь сбыть мешок картошки.

"Основная задача фермера вырастить картошку, а цель продать по хорошей цене, получив больше, чем вложил. Государство должно создавать условия для реализации продукции внутри страны или за рубежом. Не надо думать, что фермер мечтает стоять на рынке и продавать свой товар сам", - считает Акылбек Шимеевич.

Решение проблемы он видит в создании системы государственных или целевых закупок. Логика проста, то есть закупать овощи у дехкан напрямую и реализовывать их с минимальной наценкой в 10–15% через социальные площадки. В качестве удачного примера он приводит магазины "Евразия", которые уже открыты в Бишкеке в некоторых местах.

"У нас покупатели очень разные, одним надо подешевле, им на зарплату и пенсию нужно просто выжить, а другие готовы за 100 долларов пучок экзотической петрушки покупать. Поэтому вариант со сбытом через свои государственные сети или магазины "Евразия" мог бы сильно помочь тем, кто считает каждый сом. Тем более, насколько я знаю, магазины "Евразия" будут и дальше открываться", - отмечает эксперт.

Однако одного сбыта мало, урожай нужно где-то хранить. Старые советские овощехранилища разрушены, а современные склады по карману только агрогигантам. Дононбаев поддерживает идею экономиста Михаила Петрова о необходимости создания в Кыргызстане сети газовых хранилищ.

"Пока я не вижу, чтобы у мелких фермеров была возможность доступного хранения. Крупные игроки могут позволить себе склады, а как быть дачникам или сельским жителям? У кого-то получается хранить урожай до весны "по-дедовски", а у кого-то нет. Требования качества никто не отменял, поэтому стране нужна системная работа и различные виды современных хранилищ", - резюмирует Дононбаев.

Помимо этого, Акылбек Шимеевич настаивает на возвращении муниципальных рынков в регионах с бесплатным доступом для производителей. Это позволит обычным, не очень богатым фермерам привозить свою продукцию в города без страха и лишних поборов.