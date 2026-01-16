Бизнес пояснил, почему не доверяет электронным ИП-счетам

Мы уже писали о том, как стремительно ситуация с цифровизацией развернулась на 180 градусов, когда в Кыргызстане произошел "откат" в прошлое. Покупатели, привыкшие оплачивать покупки в один клик через электронные кошельки, натыкались на категоричное: "Только наличные!".

Напоминаем, с 2026 года использовать электронные кошельки, зарегистрированные на физлиц или родственников, теперь строго запрещено. За обычный перевод на личный номер продавца теперь грозят внушительные штрафы: 20 тысяч сомов для физических лиц и 65 тысяч сомов для компаний. Более того, налоговики получили право списывать долги напрямую с электронных счетов.

После нашей прошлой публикации многие пользователи интернета оставили комментарии, из которых становится ясно, что далеко не все предприниматели реформу поддерживают. Впрочем, дело может быть и в том, что ГНС не разъясняет детали нововведения, из-за чего люди сами себя "накручивают". Мы собрали самые характерные мнения, отражающие реальное положение дел в малом бизнесе.

"Принципиально буду переходить на наличку, надоели со своими налогами! Что им все мало да мало? Еще по 6% собираются сдирать с каждой суммы, где справедливость?" - пишет один из пользователей.

"Малый бизнес отказывается от перехода на ИПшные счета не ради сокрытия доходов, а из-за огромных банковских комиссий на входящие переводы на ИП-счет. Пусть заставят банки отменить комиссию, и люди с радостью откроют бизнес-счета", - отмечает кыргызстанка.

Другой предприниматель подтверждает ее слова цифрами: "1%, 1.2% берут за внутренние платежи, за переводы с других банков - 2%. А налоги при этом высчитываются с основной суммы, а не с учетом этих процентов. Очень много денег уходит на налоги и на эти комиссии, уж поверьте".

Помимо финансовой стороны, остро стоит вопрос доверия и удобства: "Так еще эти платежи приходят как попало: то сразу, то завтра, то на выходных не придут. Вообще тяжело отследить историю, каша-малаша. К банкам нет доверия - это первая причина, комиссия - это вторая причина! Пусть государство заставит банки убрать комиссию, и чтобы мы так же могли моментально получать переводы, как и на физсчета, тогда все без проблем перейдут на бизнес-счета".

В соцсетях дискуссия вокруг нововведений быстро переросла в спор между теми, кто считает реформу терпимой, и предпринимателями, приводящими конкретные расчеты.

"Теперь продавцы рынка откроют себе счет или ИП. Придется им платить проценты в банке. И будет такой же итог, как и с кафе и ресторанами. Мгновенно взлетят цены. И платить опять людям", - пишет одна из пользоватениц.

Ей возражают другие комментаторы, указывая на относительно небольшую комиссию банков:

"Какой взлет цен? 0,8% от общей суммы составляет комиссия от банка. Терпимо, работаем. А от МБанка на МБанкБизнес - без комиссии", - отмечает некий Каныбек.

Однако предприниматели настаивают, что на практике финансовая нагрузка оказывается куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд.

"Например, если по ККМ в день суммарно пробиваешь 30 тысяч сомов, то налог в конце месяца составит около 41 тысячи сомов. А это уже 30–35% чистых доходов владельцев малого бизнеса. Это только ККМ, не говоря о других налогах. Любой разумный человек поднимет цены, дабы избежать работы в абсолютный ноль", - пишет другой пользовательt.

В этой связи сам собой напрашивается вывод, что Государственной налоговой службе Кыргызстана необходимо в срочном порядке дать повсеместные и детальные разъяснения. Предприниматели не должны гадать на кофейной гуще, а им нужна точная и проверенная информация о сути реформы "из первых рук". Только открытый диалог и четкие инструкции помогут снять напряжение в бизнес-среде и остановить массовый уход платежей в тень.