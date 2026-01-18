В Кадамжае фермеров обучают технологиям будущего

В Кадамжайском районе Баткенской области состоялся масштабный межрегиональный семинар "АгроЗооВет-2026", организованный Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

Основной целью мероприятия стало распространение современных технологий среди фермеров, ветеринаров и агрономов. Организаторы сделали акцент на повышении продуктивности животноводства и развитии экспортно ориентированной перерабатывающей промышленности.

В рамках семинара были детально проработаны три ключевых направления. В сфере новых технологий участникам продемонстрировали преимущества внедрения водосберегающих систем капельного орошения и методы подбора семян, устойчивых к изменению климата. Вопросы ветеринарной безопасности охватили темы укрепления здоровья животных, повышения эффективности искусственного осеменения и строгого соблюдения международных стандартов. В блоке переработки и экспорта специалисты обсудили поддержку предприятий, работающих с местным сырьем - абрикосами и грецким орехом, а также возможности выхода отечественной продукции на внешние рынки.

В министерстве подчеркнули, что через инициативу "АгроЗооВет-2026" ведомство стремится помочь крестьянам объединить научные достижения с практической деятельностью. Соблюдение современных ветеринарных норм и производство качественной продукции названы фундаментом продовольственной безопасности страны.

В работе семинара приняли участие местные фермеры, представители агробизнеса и профильные эксперты. Учитывая актуальность поднятых тем, Министерство планирует продолжить проведение подобных обучающих мероприятий во всех регионах республики.