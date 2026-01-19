Погода
$ 87.45 - 87.84
€ 101.15 - 102.10

Кыргызстан внедрит обязательную медиацию по опыту Анкары

298  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Делегация из Кыргызстана во главе с заместителем министра юстиции Орозбеком Сыдыковым совершила рабочий визит в Анкару для детального изучения турецкой системы обязательной досудебной медиации. Поездка, организованная по приглашению Союза медиаторов тюркского мира, стала важным этапом в развитии правовых институтов республики. В ходе визита представители Министерства юстиции и Республиканского сообщества медиаторов (РСМ) посетили Центр медиации Анкары, где на практике ознакомились с моделью, при которой досудебное примирение является обязательным этапом перед обращением в суд.

В рамках визита Орозбек Сыдыков и председатель Наблюдательного совета РСМ Гулсина Кожоярова провели ряд встреч с высокопоставленными лицами Турции, включая заместителей министров юстиции, культуры и туризма, руководство Кассационного суда, а также глав агентств TİKA и YTB. Стороны достигли стратегических договоренностей, которые начнут реализовываться в ближайшее время. В частности, в 2027 году запланирован масштабный проект по обучению новых медиаторов во всех регионах Кыргызстана с привлечением турецких экспертов. Кроме того, сотрудники Минюста КР получат возможность проходить стажировки в турецких вузах, а для граждан обеих стран будут разработаны специальные проекты соглашений в сфере медиации. Этот обмен опытом призван существенно повысить эффективность внесудебного разрешения споров и укрепить правовое сотрудничество между Кыргызстаном и Турцией.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454451
Теги:
Министерство юстиции, Турция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  