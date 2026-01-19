Кыргызстан внедрит обязательную медиацию по опыту Анкары

Делегация из Кыргызстана во главе с заместителем министра юстиции Орозбеком Сыдыковым совершила рабочий визит в Анкару для детального изучения турецкой системы обязательной досудебной медиации. Поездка, организованная по приглашению Союза медиаторов тюркского мира, стала важным этапом в развитии правовых институтов республики. В ходе визита представители Министерства юстиции и Республиканского сообщества медиаторов (РСМ) посетили Центр медиации Анкары, где на практике ознакомились с моделью, при которой досудебное примирение является обязательным этапом перед обращением в суд.

В рамках визита Орозбек Сыдыков и председатель Наблюдательного совета РСМ Гулсина Кожоярова провели ряд встреч с высокопоставленными лицами Турции, включая заместителей министров юстиции, культуры и туризма, руководство Кассационного суда, а также глав агентств TİKA и YTB. Стороны достигли стратегических договоренностей, которые начнут реализовываться в ближайшее время. В частности, в 2027 году запланирован масштабный проект по обучению новых медиаторов во всех регионах Кыргызстана с привлечением турецких экспертов. Кроме того, сотрудники Минюста КР получат возможность проходить стажировки в турецких вузах, а для граждан обеих стран будут разработаны специальные проекты соглашений в сфере медиации. Этот обмен опытом призван существенно повысить эффективность внесудебного разрешения споров и укрепить правовое сотрудничество между Кыргызстаном и Турцией.