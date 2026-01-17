Власти слышат свой народ

Те, кто упрекает руководство Кыргызстана в авторитаризме, тирании и деспотии, - мягко говоря, неправы. Приоритетом во внутренней политике первые лица государства выбрали недопущение какой бы то ни было дестабилизации обстановки. И делают для этого максимум возможного, прислушиваясь к народному мнению и реагируя на проявления народного недовольства.

Что может привести к дестабилизации? Намеренные провокации со стороны кого-то, очень заинтересованного в нестабильности; невольные промахи и ошибки – иногда совершаемые "из лучших побуждений", но без учёта реального положения дел… А разгребать потом приходится "первым".

Вряд ли кому-то было всерьёз выгодно в очередной раз создать в стране ситуацию хаоса и неразберихи, однако с заменой водительских удостоверений именно так и получилось. Вернее – чуть-чуть не получилось. Если бы эту замену (точнее – способы её безграмотного осуществления) пустили на самотёк – кто знает, чем бы всё обернулось. Пока не подключились те, кто сверху.

Так уже было не раз.

В конце ноября и начале декабря 2023-го по республике прокатилась волна митингов работников рынков. Митинговавшие торговцы выступали против использования контрольно-кассовых машин (ККМ). Некоторое время в Бишкеке, Оше, Таласе сохранялось тревожное противостояние Министерства экономики и коммерции, налоговиков и рыночных торговцев. Чиновники утверждали, что против ККМ выступают те, кто не желает "светить" реальные доходы от своей деятельности и в полном объёме платить налоги. Торговцы же жаловались, что государство разоряет простых людей, вынуждая покупать аппараты, усложняет жизнь, тем, кто и так вынужден крутиться, чтобы что-то зарабатывать.

Президент Садыр Жапаров тогда создал специальную комиссию, которая сможет разобраться, кто прав, а кто неправ в этом споре. Глава государства лично съездил на крупнейший рынок "Дордой", чтобы поговорить с его работниками, и сделал определённые выводы.

На митинги отреагировал и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Поделился с народом своим мнением: владельцами рынков по всему Кыргызстану являются богатейшие люди, получающие колоссальную прибыль. Торговцы-арендаторы платят им большие суммы, хотя на большей части рынков для них не созданы элементарные условия. "Для облегчения работы торговцев владельцам рынков необходимо в первую очередь снизить арендную плату, как минимум в два раза, - призвал генерал. – Кроме того, мелкие предприниматели, затрудняющиеся в приобретении ККМ, в обязательном порядке должны быть обеспечены бесплатными контрольно-кассовыми машинами".

Председатель ГКНБ посоветовал провокаторам, которые науськивают народ на проведение митингов и акций неповиновения, не переводить социально-экономические вопросы в политическую плоскость, а мелким предпринимателям – не поддаваться на такие провокации.

Проблема решилась.

Точно так же, буквально по щелчку, оказывается, можно решить "нерешаемый" вопрос с отключением электроэнергии. Понизить градус общественного напряжения, просто запретив энергетикам испытывать терпение народа постоянными погружениями его во тьму и мрак. По окраинам Бишкека свет систематически пропадал с июля-августа и до самого октября только что ушедшего 2025 года. Официальные лица пугали: то ли ещё будет. Зимой, дескать, его (света) не будет вообще – нигде и никогда. Кыргызстанцы волновались, тревожились, вспоминали советы Курманбека Салиевича переходить на кизяки…

"Зимой отключения электроэнергии недопустимы", - заявил зампред кабмина, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Сказал он это, между прочим, на церемонии открытия административного здания Нарынского районного предприятия электросетей. Как бы намекая: вместо того чтобы сеять панику, давайте заниматься конкретными полезными делами. Тогда будет и свет в домах, и спокойствие в стране.

Так же вышло и с заменой водительских прав – точнее, с ажиотажем, искусственно созданным вокруг этой замены. Лишнее подтверждение азбучной истины: прежде чем что-то внедрять – грубо говоря, потренируйся на кошках. В смысле – хорошенько всё обдумай и просчитай. Чтобы простым людям не было мучительно больно от необходимости вдруг и сразу бежать за медицинскими справками, выстаивать километровые очереди в центрах семейной медицины по соседству с кашляющими и чихающими сезонными пациентами. Чтобы не пришлось бросить все дела и днями напролёт сидеть в автоЦОНах – и водителям, и несчастным операторам…

Когда подключается по-настоящему профессиональная и народоориентированная власть, оказывается, что вполне можно обойтись и без пресловутой 83-й формы. И даже права совсем необязательно менять, если они бессрочные и если ты не собираешься водить автомобиль где-нибудь за границей. Их замена – дело сугубо добровольное.

Люди успокоились. Ажиотаж схлынул. Спрашивается: почему нельзя было уточнить правила и дать соответствующие разъяснения чуть раньше, пока народ не начал роптать и впадать в истерику? Потому, видимо, что так же тяжело, как борьба с коррупцией, кыргызским властям даётся воспитание ответственных и грамотных чиновников, по-настоящему переживающих о том, как сделать народу удобнее, комфортнее и менее затратно. Об этом пока ещё, увы, думают только те, кто на самом верху.

Летом 2023 года Камчыбек Ташиев одним совещанием урегулировал вопрос ценообразования на рынке топлива, высказав мнение, что солярка на АЗС продаётся по явно завышенным ценам, и порекомендовав нефтетрейдерам придерживаться социально ориентированной политики.

В ноябре 2025-го председатель ГКНБ вслед за народом возмутился ростом цен на продукты – в частности, на мясо. "Я сам это видел, слышал от людей и наблюдал на рынках. Местные органы власти, не контролируя цены на продукты питания, проявляют халатность. Отныне вы будете нести личную ответственность за рост цен на рынках своих регионов и за неисполнение постановления кабмина. Никаких отговорок быть не должно".

Развернуть формировавшуюся десятилетиями косную чиновничью систему в нужную сторону – дело долгое и утомительное. Но высшее руководство страны справится. И Садыр Жапаров, и Камчыбек Ташиев, выражаясь красиво, держат руку на пульсе народной жизни, народных нужд и стремлений. Понимают: от этого напрямую зависят мир и покой в обществе и, по большому счёту, общественно-политическая безопасность.