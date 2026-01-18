В Кыргызстане закрылись тысячи швейных цехов

На заседании депутатской группы "Ала-Тоо" представители легкой промышленности озвучили тревожные данные о состоянии сектора. По их словам, на сегодняшний день в стране закрылось более 3 тысяч швейных цехов, что привело к потере тысяч рабочих мест. Предприниматели обратились к парламентариям с просьбой о экстренной поддержке, указав на комплекс проблем, парализовавших работу отрасли. Основными причинами кризиса названы сложности во взаимодействии с крупными маркетплейсами и ограниченный доступ к российскому рынку. Кроме того, выход на европейские площадки остается невозможным из-за отсутствия в республике собственной международной сертификации и лабораторной базы.

В ходе обсуждения депутат Жумабек Салымбеков констатировал резкое сокращение объемов производства и падение конкурентоспособности отечественных товаров, несмотря на преференции в рамках ЕАЭС. Коллегу поддержал Сеидбек Атамбаев, затронувший кадровый вопрос и тему привлечения иностранных специалистов из Бангладеш, Пакистана и Узбекистана. Парламентарии также детально обсудили необходимость вывода швейного бизнеса из тени, проблемы обязательной маркировки товаров для экспорта в РФ, вопросы НДС и потребность предпринимателей в доступном финансировании.

Министр экономики Бакыт Сыдыков проинформировал депутатов, что ведомство уже ведет переговоры по линии взаимодействия с Wildberries. В частности, планируется строительство полноценного логистического центра маркетплейса, открытие которого намечено до 2028 года. Однако бизнес подчеркивает, что поддержка необходима уже сейчас, чтобы остановить массовое закрытие предприятий.

По итогам заседания депутатская группа "Ала-Тоо" вынесла официальное поручение Кабинету министров КР. Правительству необходимо в кратчайшие сроки разработать действенные меры по льготному кредитованию легкой промышленности и предложить стратегии для диверсификации рынков сбыта, чтобы снизить зависимость отечественных производителей от традиционных направлений экспорта.