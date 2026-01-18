ГНС снизила налог до 0,1% для предпринимателей, работающих за рубежом

Государственная налоговая служба КР официально информирует о существенном снижении ставки единого налога для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность за пределами страны. Согласно новым нормам, налоговая ставка для данной категории налогоплательщиков снижена в десять раз - с 1% до 0,1%.

Данные изменения вступили в силу в соответствии с Законом КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере налогообложения, социального страхования и неналоговых доходов" от 31 декабря 2025 года. Важной особенностью нововведения является то, что с 1 января 2026 года субъекты, ранее имевшие право применять общий налоговый режим при работе за рубежом, переводятся исключительно на уплату единого налога.

Для перехода на льготную ставку в 0,1% налогоплательщики, ведущие деятельность за границей, обязаны подать соответствующее заявление в налоговый орган по месту регистрации в срок до 1 февраля 2026 года. При этом, независимо от конкретной даты подачи заявления в течение указанного периода, исчисление и уплата налогов по новому режиму будут производиться ретроспективно - с 1 января текущего года.

Принятые законодательные меры направлены на создание прозрачных и равных условий налогообложения, а также на значительное упрощение администрирования платежей. В ведомстве подчеркивают, что столь радикальное снижение налоговой нагрузки призвано стимулировать экспорт услуг и поддержать развитие международной предпринимательской деятельности резидентов Кыргызской Республики. Ожидается, что данные преференции повысят конкурентоспособность отечественного бизнеса на внешних рынках.