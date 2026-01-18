Погода
$ 87.37 - 87.81
€ 101.15 - 102.10

ГНС снизила налог до 0,1% для предпринимателей, работающих за рубежом

53  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба КР официально информирует о существенном снижении ставки единого налога для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность за пределами страны. Согласно новым нормам, налоговая ставка для данной категории налогоплательщиков снижена в десять раз - с 1% до 0,1%.

Данные изменения вступили в силу в соответствии с Законом КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере налогообложения, социального страхования и неналоговых доходов" от 31 декабря 2025 года. Важной особенностью нововведения является то, что с 1 января 2026 года субъекты, ранее имевшие право применять общий налоговый режим при работе за рубежом, переводятся исключительно на уплату единого налога.

Для перехода на льготную ставку в 0,1% налогоплательщики, ведущие деятельность за границей, обязаны подать соответствующее заявление в налоговый орган по месту регистрации в срок до 1 февраля 2026 года. При этом, независимо от конкретной даты подачи заявления в течение указанного периода, исчисление и уплата налогов по новому режиму будут производиться ретроспективно - с 1 января текущего года.

Принятые законодательные меры направлены на создание прозрачных и равных условий налогообложения, а также на значительное упрощение администрирования платежей. В ведомстве подчеркивают, что столь радикальное снижение налоговой нагрузки призвано стимулировать экспорт услуг и поддержать развитие международной предпринимательской деятельности резидентов Кыргызской Республики. Ожидается, что данные преференции повысят конкурентоспособность отечественного бизнеса на внешних рынках.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454460
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  