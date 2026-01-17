Семья Сторожевых из Иссык-Куля просит президента защитить их от беспредела

Житель города Чолпон-Ата Андрей Сторожев обращается к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с отчаянной просьбой защитить его семью, в том числе маленьких детей, от, по его словам, откровенного беспредела, в котором переплелись мошенничество, равнодушие правоохранительных органов и странные судебные решения.

В 2017 году на глазах пожилой женщины, матери супруги Андрея Сторожева, был зверски убит ее младший сын, с которым она постоянно жила. После этого трагического события бабушка начала терять память, блуждать, не узнавать людей. Соседи сами звонили родственникам и говорили, за ней нужно приглядывать, с ней явно что-то не так. Впоследствии у женщины официально диагностировали деменцию при болезни Альцгеймера.

Но именно в этот период рядом с беззащитной пожилой женщиной появились "заботливые" соседи. Сначала они собирали яблоки в ее саду, мол, за помощь в госрегистре оформить "красные книги". Затем пошли внезапные сделки. В 2021 году, как позже выяснилось, эти "заботливые" соседи оформили с бабушкой договор пожизненного содержания. Уже через неделю после его заключения соседи стали собственниками ее квартиры в Чолпон-Ате. При этом, как утверждает Андрей Сторожев, никаких ежемесячных выплат, предусмотренных законом при таком договоре, никто не производил.

Более того, соседи начали распоряжаться имуществом как своим: вывозили мебель из другого дома, выставив дело так, будто все делала сама бабушка. Даже квартирантку из квартиры попытались выгнать, предъявив документы о собственности. Лишь когда дело стало принимать откровенно уголовный оборот, эти самые соседи вернули квартиру. Но тут же подали иск о взыскании с бабушки 150 тысяч сомов. Суд, несмотря на отсутствие нотариально заверенных расписок, они выиграли.

А затем последовал новый удар, а точнее иск о выселении семьи Андрея Сторожева из дома в дачном поселке "Оптимист", где он живет с маленькими детьми. Дом также оказался переписан на соседей, которые воспользовались состоянием бабушки. Все обращения в милицию и прокуратуру, по словам заявителя, заканчивались одинаково: "нет состава преступления".

Между тем экспертизы говорят обратное. Повторные судебно-психиатрические исследования установили, что деменция у бабушки развилась еще в 2015–2017 годах. А все сделки были совершены в 2021 году, то есть в тот период, когда женщина не могла осознавать значение своих действий.

Районный суд первоначально вынес решение в пользу семьи. Но областной суд его отменил. Верховный суд отправил дело на пересмотр. И вот уже пятый год семья ходит по кругу.

"Нам прямо пишут в суде, что на момент сделок не было психиатрического заключения. Получается, мы должны были заранее знать, что нашу бабушку в таком состоянии будут обманывать?" - говорит Андрей Сторожев.

Сейчас из Верховного суда пришло уведомление, что процесс состоится до 26 числа этого месяца, без участия сторон. И семья боится, что вновь проиграет.

"У нас есть все основания полагать, что это схема черных риэлторов. И что этим людям помогают не бескорыстно те, у кого есть влияние", - говорит мужчина.

Он не просит ничего сверхъестественного. Он просит лишь справедливости и защиты. Защиты для семьи, в которой есть маленькие дети. Защиты для пожилой женщины, которую лишили имущества, воспользовавшись ее болезнью. Защиты от системы, которая слишком часто оказывается слепой именно там, где все очевидно.

Андрей Сторожев обращается напрямую к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой взять эту историю под личный контроль. Потому что если даже наличие деменции, экспертиз и очевидных нестыковок в документах не защищает человека, то значит, в опасности может оказаться любой из нас.