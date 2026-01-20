Бывший офицер ЦРУ описал причины новой мировой нестабильности

Бывший офицер ЦРУ и аналитик Рэй Макговерн, более четверти века проработавший в американской разведке и лично брифовавший нескольких президентов США, в интервью профессору Гленну Дисену заявил, что мир вступил в самый опасный период со времён холодной войны. Причина фактический распад системы контроля над вооружениями, которая десятилетиями сдерживала гонку вооружений.

По его оценке, ситуацию резко изменили решения Вашингтона последних двух десятилетий: выход из Договора по ПРО, отказ от ДРСМД и неопределённость вокруг СНВ-III. Срок действия последнего истекает в феврале 2026 года. Макговерн подчеркнул, что Путин официально предложил сохранить ограничения ещё на один год после истечения договора при условии, что США сделают то же самое. Предложение прозвучало ещё в сентябре, но, по словам Макговерна, Белый дом до сих пор не дал ясного ответа.

При этом он добавил, что позиция Владимира Путина сегодня во многом продиктована опасениями сохранить стратегическую стабильность. По словам Макговерна, российский лидер, вложивший значительные усилия в восстановление военного баланса, не заинтересован в неконтролируемой эскалации. Именно поэтому Кремль добивается хоть каких-то формальных ограничений, пусть даже временных.

Макговерн отметил, что Путин действует осторожно не потому что рассчитывает на особые отношения, а потому что видит непредсказуемость администрации Трампа, которую он описал как вспыльчивую и противоречивую. При этом, по словам бывшего аналитика ЦРУ, для Москвы принципиально важно понять, способен ли Вашингтон вообще выполнять такие обязательства. Ответ или его отсутствие, как выразился Макговерн, станет "лакмусовой проверкой" того, кто действительно управляет американской политикой в сфере безопасности.

В интервью затрагиваются и другие линии конкуренция США и Китая, нарастающая нестабильность в Европе, риск вовлечения в несколько параллельных конфликтов. Но ключевой вывод Макговерна остаётся прежним: без восстановления системы контроля над вооружениями мир будет всё ближе к новым гонкам вооружений и ситуациям, где ошибка или недопонимание могут привести к катастрофическим последствиям.