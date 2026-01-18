"Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" в дерби на "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" одержал уверенную победу над "Манчестер Сити" со счётом 2:0 в рамках чемпионата Англии, подарив болельщикам яркое дерби и успешный старт Майклу Каррику во время его второго прихода на пост временного главного тренера.

Счёт в матче был открыт на 64-й минуте. После выноса мяча головой Харри Магуайром "Юнайтед" провёл быструю контратаку. Бруну Фернандеш протащил мяч вперёд, выждал паузу и отдал точный пас на Брайана Мбеумо, который хладнокровно переиграл вратаря "Сити" Джанлуиджи Доннарумму. Гол вызвал бурную реакцию трибун "Олд Траффорд" и эмоциональный всплеск на скамейке хозяев.

Второй мяч "красные дьяволы" забили благодаря Патрику Доргу, окончательно закрепив преимущество. По ходу встречи "Юнайтед" также мог увеличить счёт - в штангу попали Магуайр и Амад Диалло, а Доннарумма несколько раз спасал гостей от пропущенных мячей.

"Манчестер Сити" выглядел бледно в атаке и практически не создал опасных моментов. Единственным спорным эпизодом стал жёсткий фол Диогу Далота против Жереми Доку уже на 11-й минуте, за который защитник хозяев мог получить красную карточку, однако арбитр ограничился предупреждением.

После матча Майкл Каррик отметил дисциплину и самоотдачу своей команды, подчеркнув влияние атмосферы на "Олд Траффорд". "Мы защищались компактно и были опасны с мячом. Болельщики дали нам невероятную энергию", - заявил наставник.

Защитник Лисандро Мартинес отметил командную работу в обороне против Эрлинга Холанда, а автор гола Брайан Мбеумо подчеркнул сплочённость коллектива, несмотря на короткий период подготовки к матчу.

Победа позволила "Манчестер Юнайтед" временно подняться на четвёртое место в турнирной таблице, тогда как "Манчестер Сити" рискует серьёзно отстать в борьбе за чемпионский титул.