Федерер – звезда первой церемонии открытия Australian Open

- Самуэль Деди Ирие
Легендарный теннисист Роджер Федерер вернулся на корты Мельбурн-Парка, став главным действующим лицом первой в истории официальной церемонии открытия Australian Open, приуроченной к турниру 2026 года. Это было его первое появление в Австралии с 2021 года и вызвало большой эмоциональный отклик у болельщиков.

В рамках церемонии 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" принял участие в показательном парном матче, объединившись с Андре Агасси и Эшли Барти. Их соперниками стали легенды австралийского тенниса Пэт Рафтeр и Ллейтон Хьюитт. Выступление Федерера сопровождалось бурными овациями, а зрители вновь увидели фирменный стиль и элегантную игру швейцарца.

Мероприятие прошло в рамках масштабного теннисного фестиваля, который длился несколько недель и собрал 217 999 зрителей всего за шесть дней, подтвердив высокий интерес к турниру и неизменную популярность Федерера, завершившего карьеру в 2022 году.

Во время визита Федерер также прокомментировал слухи о возможном возвращении в профессиональный теннис по wildcard-приглашению. Швейцарец с улыбкой отверг подобные предположения, отметив, что его организм и психологическое состояние не готовы к соревновательному теннису, и подчеркнул, что полностью доволен жизнью после завершения карьеры.

За свою карьеру Роджер Федерер шесть раз выигрывал Australian Open, а финал 2017 года против Рафаэля Надаля он не раз называл своим самым любимым матчем в Мельбурне. Церемония стала символическим прощанием с австралийскими болельщиками и чествованием выдающегося вклада Федерера в мировой теннис.


теннис
