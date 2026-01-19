Погода
На ярмарке в Бишкеке мясо продают по 600 сомов

- Светлана Лаптева
На площади имени Турдакуна Усубалиева в столице продолжается масштабная сельскохозяйственная ярмарка, организованная Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР. Ключевой особенностью мероприятия стали максимально доступные цены на мясную продукцию. Так, мяса горожане могут приобрести по цене от 600 сомов за килограмм. Стоит отметить, что такая стоимость оказалась даже ниже установленного ранее порога, установленного мэрией Бишкека, которая давала указание всем торговым точкам и продавцам города реализовывать мясо по цене не выше 650 сомов. Таким образом, ярмарка на центральной площади предлагает жителям еще более выгодные условия, обеспечивая прямые поставки от производителей без лишних посредников.

Помимо мясного сектора, на ярмарке представлен широкий ассортимент других качественных продуктов отечественного производства по производственным ценам. Министерство сельского хозяйства подчеркивает, что дефицита продовольствия в республике нет, а запасы товаров первой необходимости полностью удовлетворяют потребности населения. Торговые мероприятия на главной площади города проходят в рамках республиканского графика, согласно которому аналогичные ярмарки организованы во всех регионах страны для обеспечения граждан доступными и качественными продуктами питания.


