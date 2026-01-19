Университеты КНР изменили мировую академическую иерархию

Глобальная пирамида научных исследований претерпела историческую трансформацию, зафиксированную в свежем выпуске Лейденского рейтинга. Согласно данным экспертов из Нидерландов, многолетний лидер западного образования, Гарвардский университет, утратил статус самого продуктивного научного центра мира, опустившись на третью строчку.

На вершину мирового топа стремительно поднялся Чжэцзянский университет, а вторую позицию занял Шанхайский университет Цзяотун. Этот тектонический сдвиг в высшем образовании отражает масштабный успех Китая, чьи вузы теперь занимают восемь из десяти мест в первой десятке рейтинга.

Единственными представителями западной школы, сумевшими удержаться в топ-10 наряду с Гарвардом, стали лишь исследователи из Университета Торонто. Аналитики подчеркивают, что такие перемены свидетельствуют не просто о количественном росте публикаций, но и о качественном прорыве китайской науки, которая планомерно вытесняет традиционных лидеров из США и Европы.

Наблюдаемая динамика ставит перед американскими вузами серьезные вызовы, подтверждая, что центр тяжести мирового интеллектуального производства окончательно сместился в сторону Азии.