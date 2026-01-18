Участники чемпионата мира по хоккею прибыли в Бишкек

В Бишкек прибыли национальные сборные Люксембурга, Мексики и Ирана, которые примут участие в чемпионате мира по хоккею среди команд до 20 лет (U20).

Международный турнир пройдет в столице Кыргызстана с 18 по 24 января. Все матчи чемпионата будут сыграны на современной ледовой арене "Бишкек Арена", которая станет главной площадкой соревнований.

Прибытие команд ознаменовало финальный этап подготовки к старту мирового первенства. В ближайшие дни ожидается приезд и других участников турнира. Команды проведут официальные тренировки и адаптацию к условиям соревнований.

Торжественная церемония открытия чемпионата мира состоится 18 января в 19:00. В программе запланированы официальные выступления представителей спортивных организаций, культурная часть и представление команд-участниц.

Проведение чемпионата мира U20 в Бишкеке рассматривается как значимое событие для развития хоккея в Кыргызстане, популяризации зимних видов спорта и укрепления международных спортивных связей. Турнир даст возможность молодым хоккеистам проявить себя на мировой арене и получить ценный соревновательный опыт.